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Afrikalı İş Adamları ve Türk KOBİ'ler İstanbul'da Yeni İşbirlikleri İçin Buluştu

İstanbul'da düzenlenen 11. WCI Forum'da Afrikalı iş insanları ve Türk KOBİ'ler yeni iş fırsatları için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:15
Afrikalı İş Adamları ve Türk KOBİ'ler İstanbul'da Yeni İşbirlikleri İçin Buluştu

Afrikalı Alıcılar ve Türk KOBİ'lerden Yeni İşbirlikleri

İstanbul'da düzenlenen 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum), Afrika'nın çeşitli ülkelerinden 1500 iş insanını Türk KOBİ'ler ile buluşturdu. Etkinlik, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Wow Convention Center'da gerçekleşti.

Gana Bakanından Önemli Mesajlar

Gana Cumhuriyeti Yollar ve Otoyolları Bakanı Francis Asenso-Boakye, etkinlikte yaptığı konuşmada; "Afrika'nın geleceği, inşaat, imalat, altyapı ve teknoloji transferi alanlarındaki işbirlikleri ile şekillenecektir," diyerek, işbirliklerine yönelik fırsatların altını çizdi.

Türkiye'nin Afrika ile Ticari İlişkileri

Ahmet Güleç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili, Afrika'nın kalkınmasının Türkiye için hayati önem taşıdığını belirterek, "Afrika'nın huzur ve barış içinde olmasını temenni ediyoruz. İlişkilerimizi güçlendirme arzusundayız," dedi. Güleç, ayrıca; Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacminin artırılması gerektiğini vurguladı.

MÜSİAD ve Afrika İlişkileri

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Türkiye ile Afrika arasında güçlü ticari ilişkilerin mevcut olduğunu belirtti. Ayrıca, "Yatırımlar konusunda her zaman destek vermeye hazırız," dedi.

WCI Forum Başkanı'ndan Vizyoner Yaklaşım

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, Afrika'ya yatırım yapmanın önemini vurgularak, "Afrika'ya yardım değil, yatırım lazım" sözünü hatırlattı. Yaptıkları çalışmalarda dijitalleşmeye ve yeni nesil ihracat çözümlerine de yer verdiklerini ifade etti.

Etkinlik, Türk ve Afrikalı iş insanları arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni iş fırsatlarının oluşmasına zemin hazırladı. Türkiye'nin güçlü sanayi yapısının yanı sıra, Afrikalı iş insanlarına yönelik sunduğu fırsatlar, gelecekte daha fazla işbirliği için umudun yeşermesine katkı sunuyor.

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen 1500 iş insanı, İstanbul'da üretici ve ihracatçı Türk...

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen 1500 iş insanı, İstanbul'da üretici ve ihracatçı Türk KOBİ'ler ile bir araya geldiği 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum), İstanbul Wow Convention Center'da başladı. Gana Cumhuriyeti Yollar ve Otoyolları Bakanı Francis Asenso-Boakye, açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen 1500 iş insanı, İstanbul'da üretici ve ihracatçı Türk...

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen 1500 iş insanı, İstanbul'da üretici ve ihracatçı Türk KOBİ'ler ile bir araya geldiği 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum), İstanbul Wow Convention Center'da başladı. Gana Cumhuriyeti Yollar ve Otoyolları Bakanı Francis Asenso-Boakye, açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen 1500 iş insanı, İstanbul'da üretici ve ihracatçı Türk...

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen 1500 iş insanı, İstanbul'da üretici ve ihracatçı Türk KOBİ'ler ile bir araya geldiği 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum), İstanbul Wow Convention Center'da başladı. Gana Cumhuriyeti Yollar ve Otoyolları Bakanı Francis Asenso-Boakye, açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen 1500 iş insanı, İstanbul'da üretici ve ihracatçı Türk...

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen 1500 iş insanı, İstanbul'da üretici ve ihracatçı Türk KOBİ'ler ile bir araya geldiği 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum), İstanbul Wow Convention Center'da başladı. Gana Cumhuriyeti Yollar ve Otoyolları Bakanı Francis Asenso-Boakye, açılış programına katılarak konuşma yaptı.

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