Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi Hızla Yükseliyor — Başkan Günel'den 2 Yıl Erken Açılma Müjdesi

Kuşadası Belediyesi’nin eski toprak sahada inşa ettiği Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi hızla ilerliyor; Başkan Ömer Günel projenin planlanandan 2 yıl önce açılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:43
Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi Hızla Yükseliyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek çatı altında toplamak amacıyla eski toprak saha olarak bilinen alanda projelendirilen Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Başkan Ömer Günel çalışmaları yerinde inceleyerek projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Proje ve özellikleri

Başkan Ömer Günel’in vizyon projelerinden biri olan merkez; tiyatro, spor ve etkinlik salonları, geniş yeşil alanlar ve ticari ünitelerle kent merkezine sosyal ve ticari canlılık kazandıracak. Proje, aynı zamanda Kuşadası’nın otopark sorununu hafifletmeyi hedefliyor ve Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi projesiyle eş zamanlı yürütülüyor.

Çalışmalar yerinde incelendi

Kent merkezinde, hem yerli halkın hem de turistlerin kolay erişebileceği konumda inşa edilen proje alanını ziyaret eden Başkan Ömer Günel’e belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri eşlik etti. Günel, saha gezisinde Proje Genel Koordinatörü İnşaat Mühendisi Yusuf Güneş ve Şantiye Şefi Mimar Mehmet Salih Sağrap'tan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Yusuf Güneş çalışmalara ilişkin şunları söyledi: "Burası üst kullanım hakkının devriyle yapılıyor. Dolayısıyla Kuşadası Belediyesi’nin bir kamu yatırımı söz konusu. Herkesin kullanımına açık olan merkez, tüm Kuşadalıların malıdır".

Başkan Ömer Günel ziyaret sırasında projenin kente kazandıracağı değeri vurgulayarak, "Merkezin planlanandan 2 yıl önce hizmete açılacağını müjdelemek istiyorum. Kuşadası’na çok güzel ve keyifli bir yaşam alanı kazandırıyoruz" dedi.

Günel ayrıca projenin gençlere yönelik sürprizini paylaştı: "Projeyle ilgili gençlere de bir müjde vermek istiyorum. Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi’nde bir de buz pateni pistimiz olacak. Her şey teknik şartnameye ve hukuka uygun gidiyor. Yakın zamanda kentimizde, tapusu Kuşadası Belediyesi’ne ait ve bize ciddi gelir sağlayan bir merkeze sahip olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdiden kentimize hayırlı ve uğurlu olsun".

