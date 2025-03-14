New York Borsası, Haftayı Yükselişle Kapattı

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin resesyon korkularını artırdığı haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazanarak %1,65 artışla 41.487,79 puana çıktı.

S&P 500 endeksi %2,12 artış göstererek 5.638,77 puana, Nasdaq endeksi ise %2,61 kazançla 17.754,09 puana yükseldi.

Tarife Belirsizlikleri ve Piyasalardaki Etkileri

Başkan Trump'ın tarife politikalarına dair belirsizlikler nedeniyle hafta boyunca satış baskısının etkili olduğu pay piyasalarında, haftanın son işlem gününde bir toparlanma görüldü. Bu hafta **ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına** getirdiği %25 gümrük vergisi yürürlüğe girdi. Trump, ABD'de üretilen viskilere getirilen %50 gümrük vergisinin kaldırılmaması durumunda ise AB’den ithal edilen tüm alkollü ürünlere %200 gümrük vergisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Trump'ın tarife planlarına ilişkin geri adım atmayacağının sinyalini vermesi, piyasalarda endişeleri artırmakta. Tarife politikasının enflasyonu körükleyebileceği ve ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği kaygıları, 'güvenli liman' varlıklara olan talebi artırdı.

Altın Fiyatları ve Tüketici Güveni

Başkan Trump’ın agresif tarife politikalarının sonuçlarına dair endişelerle birlikte, jeopolitik risklerin artması ve merkez bankalarının alımları ile altının ons fiyatı 3.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Makroekonomik verilere baktığımızda, ABD'de tüketici güveni Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 57,9 değerine düştü. Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, piyasa beklentilerini karşılayamadı. Tüketici güvenindeki bu düşüş, politika ve diğer ekonomik faktörlerle ilgili yüksek belirsizlikten kaynaklanıyor. Ekonomi politikalarındaki dalgalanmalar, tüketicilerin gelecek için plan yapmasını zorlaştırdığı belirtiliyor.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi, Mart ayında %4,3'ten %4,9'a yükselerek, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise %3,5'ten %3,9'a çıkarak 1993'ten beri en büyük aylık artışı kaydetti.

ABD Hükümeti Bütçe Tasarısı Üzerine Gelişmeler

ABD'de federal hükümete yönelik geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala, Senato'nun yeni bütçe tasarısını oylaması bekleniyor. Federal hükümete 30 Eylül'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisinde onaylanarak Senato’ya gönderilmişti. Ancak, Senato'daki Demokratlar, daha geniş bütçe müzakereleri için zaman kazanmak amacıyla 1 aylık geçici bütçe tasarısını geçirmeyi hedefliyordu.

Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, tasarıyı beğenmediğini ifade etmesine rağmen, hükümetin kapanmasının sonuçlarının çok daha kötü olacağına dikkat çekerek bütçe tasarısının Senato'dan geçmesini engellemeyeceğini belirtti. Bu durum, Demokratların bütçe tasarısı üzerindeki anlaşmazlıkta geri adım atmasıyla hükümetin kapanma riskinin azaldığını gösteriyor.