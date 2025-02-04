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Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in Yeni Maliye Bakanı Olacak

Jens Stoltenberg, Norveç'in yeni Maliye Bakanı olarak atanacak. Ticaret savaşları endişeleri arttı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:35
Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in Yeni Maliye Bakanı Olacak

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in Yeni Maliye Bakanı Olacak

Norveç, ABD ile olası ticaret savaşına dair artan endişelerle karşı karşıyken, eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın ülkenin yeni maliye bakanı olacağı iddia edildi. Financial Times'ın haberine göre, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ın yaptığı kabine değişikliği çerçevesinde Stoltenberg, bu önemli göreve atanacak.

Ticaret Savaşları ve Jeopolitik Gelişmeler

Norveç, ABD ile Avrupa Birliği arasında yaşanabilecek potansiyel bir ticaret savaşına dahil olmaktan endişe duyuyor. Stoltenberg, özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu iyi ilişkiler ve 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşının ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla dikkat çekmişti.

Öte yandan, Norveç'teki koalisyon hükümeti, enerji piyasasına yönelik AB düzenlemeleri konusunda yaşadığı anlaşmazlık yaşantı nedeniyle geçen hafta dağılmış durumda. Bu durum, hükümetin gelecekteki politikalarını da etkileyecek gibi görünüyor.

Münih Güvenlik Konferansı ve Gelecek Planları

Stoltenberg'in, 8 Ekim 2024'te yapılacak Münih Güvenlik Konferansı başkanlığı için Christoph Heusgen'in yerine geçeceği de duyuruldu. 2014-2024 döneminde NATO Genel Sekreteri olarak önemli bir rol oynayan Stoltenberg, 1 Ekim 2024'te görevini eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye devretmişti.

Norveç hükümetinde 10 yıllık Başbakanlık deneyimi bulunan Stoltenberg, ayrıca Enerji, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı gibi kritik görevlerde de bulunmuştu.

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