Bursalı Kadınlar Tekstil Atıklarını Değerlendirerek Yeni Ürünler Üretiyor

Bursalı Kadınlar Yeni Ürünler Üretiyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Karapınar Kadın Kooperatifi çatısı altında toplanan kadınlar, tekstil fabrikalarından aldıkları atık kumaşlarla ev aksesuarlarına dönüştürülen ürünler üretiyor. Kadınların el emeği ile ortaya çıkan bu ürünler, paspas, çanta, yastık, banyo sepeti, süs çiçeği, anahtarlık, bebek puseti, kedi yatağı ve oyuncak gibi birçok çeşidi kapsıyor.

Kooperatifin Başlangıcı ve Hedefleri

Yıldırım Belediyesinin desteğiyle 2021 yılında 7 kadın tarafından kurulan kooperatif, zamanla 10 ortağa ulaşarak 100'ün üzerinde kadına istihdam sağladı. Kadınlar, sosyal medya ve çevrim içi satış platformları aracılığıyla kendi markalarıyla ürünlerini satıyor ve ayrıca fason üretim de yapıyor.

Üretimde Kadın Gücü

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Emine Enginçayır Kök, yaptığı açıklamada, bu işe başladıkları günden beri yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Para kazanmalarının birçok kadın için önemli bir fırsat olduğunu belirten Kök, "Sadece Bursa değil, Adapazarı'na, İzmit'e kadar birçok bölgeye, kadınlarımıza ulaştık." dedi.

Tekstil Atıklarının Değeri

Kök, atık kumaş parçalarını ham madde olarak kullanmalarının önemine vurgu yaparak, bu parçalarla ev eşyaları gibi birçok ürünü tasarladıklarını söyledi. "Kumaşın inceliğine ve kalınlığına göre ürünlerimizi oluşturuyoruz. Paspaslar, kedi yatakları gibi evde kullanacağımız ürünleri elimizle yaratıyoırz." ifadelerini kullandı.

Güçlü Kadınlık Vurgusu

Kooperatifin ilk fason siparişini 8 Mart 2023'te teslim ettiklerini belirten Kök, kadınların bir araya gelerek üretim yapmasının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu aktardı. "Biz burada güçlü kadınlarız. Hepimiz birer Nene Hatun, Halime Ana, Sabiha Gökçen'iz. Özgüven, inanarak başarmanın en güzel yolu." şeklinde konuştu.

Kendine Destek Olma Mücadelesi

Kooperatif üyesi Ayşe Zıvalı, depremzedelere yardım etmek amacıyla kooperatife katıldığını belirtti. İki kızıyla birlikte kendi bütçesine katkı sağladığını ve bu süreçte özgüveninin arttığını ifade eden Zıvalı, "Burada hem çalışıyorum hem de aileme destek oluyorum." dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kooperatif kuran kadınlar, tekstil fabrikalarından aldıkları atık kumaşlarla ev aksesuarları başta olmak üzere birçok ürün elde ediyor. Kadınlar, kentteki tekstil fabrikalarından aldıkları atık kumaşları atölyelerinde ve evlerinde yaptıkları çalışmalarla, paspas, çanta, yastık, banyo sepeti, süs çiçeği, anahtarlık, bebek puseti, kedi yatağı ve oyuncak gibi çeşitli ürünler haline getiriyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kooperatif kuran kadınlar, tekstil fabrikalarından aldıkları atık kumaşlarla ev aksesuarları başta olmak üzere birçok ürün elde ediyor. Kadınlar, kentteki tekstil fabrikalarından aldıkları atık kumaşları atölyelerinde ve evlerinde yaptıkları çalışmalarla, paspas, çanta, yastık, banyo sepeti, süs çiçeği, anahtarlık, bebek puseti, kedi yatağı ve oyuncak gibi çeşitli ürünler haline getiriyor.