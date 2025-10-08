AgroGreen Bursa Tarım Fuarı TÜYAP'ta Açıldı

AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, TÜYAP Bursa Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı; ulusal ve uluslararası katılımcılar 11 Ekim'e kadar bir arada.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:56
AgroGreen Bursa Tarım Fuarı TÜYAP'ta Açıldı

AgroGreen Bursa Tarım Fuarı TÜYAP'ta Açıldı

AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açma hedefiyle TÜYAP Bursa Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Organizasyon, GL Platform tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta vurgulananlar

Açılış konuşmasını yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve tarımın önemine dikkat çekti. Burkay, şöyle konuştu: "Bir kentin, kendi kendine yetebiliyor olması bugün en büyük zenginlik. Bugün için de paydaşlar olarak hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Türkiye ekonomisinin sanayide, tarımda, turizmde başkenti konumunda olan Bursa, bu fuarla önümüzdeki süreçte bu işin sürdürülebilir olduğunun en büyük teminatıdır. Fuarlar sadece ürünlerin sergilendiği yerler değil. Bu alandaki tüm akıl koyucular bir araya geldi. Buradan doğacak sinerji de hem Bursa'mızın hem de Türkiye'nin tarım ve hayvancılıktaki gelecek ve sürdürülebilir yapısına güç katacaktır."

İklim ve teknoloji çağrısı

Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ise küresel iklim değişikliğine bağlı su kıtlığına dikkat çekti ve tarımda yeni tekniklerin önemini vurguladı. Doğan, "Sınırlı su ve sınırlı toprakla daha az alanda daha fazla ürün almak için yeni teknolojilere ihtiyacımız var. Yeni teknolojilerin yapımında Türkiye çağ atlamak üzere. Fuar, Bursa özelinde sanayi ve tarımın gerçek buluşma noktası." ifadelerini kullandı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Fuara katılanlar arasında CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer ilgililer yer aldı; fuar kurdele kesimiyle resmen açıldı.

TÜYAP Bursa Fuar Merkezi'nde devam edecek organizasyon, 11 Ekim'e kadar sürecek ve yurt içinin yanı sıra Almanya, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Nijerya, İran, Irak, Gana ve Gambiya'dan katılımcıları ağırlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İkinci el fiyatına sıfır otomobiller! Yeni bir otomobil hayali kuranlar bu modellere koşacak
2
AB'den Yeni Yapay Zeka Stratejisi: Sanayi ve Kamu Hizmetlerinde Hızlandırma
3
ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB 'Türkiye 100' Listesindeki 24 Ankara Firmasıyla Buluştu
4
AgroGreen Bursa Tarım Fuarı TÜYAP'ta Açıldı
5
BIST 100 Gün Ortası: 10.820,02'ye Yükseldi — Dolar 41,7150, Avro 48,4740
6
İstanbul'da Malezya Palm Yağı Forumu: Türkiye, 1,1 Milyon Tonla 5. Büyük Pazar
7
BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: 10.820,02 Puana Çıktı

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak