AgroGreen Bursa Tarım Fuarı TÜYAP'ta Açıldı

AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açma hedefiyle TÜYAP Bursa Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Organizasyon, GL Platform tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta vurgulananlar

Açılış konuşmasını yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve tarımın önemine dikkat çekti. Burkay, şöyle konuştu: "Bir kentin, kendi kendine yetebiliyor olması bugün en büyük zenginlik. Bugün için de paydaşlar olarak hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Türkiye ekonomisinin sanayide, tarımda, turizmde başkenti konumunda olan Bursa, bu fuarla önümüzdeki süreçte bu işin sürdürülebilir olduğunun en büyük teminatıdır. Fuarlar sadece ürünlerin sergilendiği yerler değil. Bu alandaki tüm akıl koyucular bir araya geldi. Buradan doğacak sinerji de hem Bursa'mızın hem de Türkiye'nin tarım ve hayvancılıktaki gelecek ve sürdürülebilir yapısına güç katacaktır."

İklim ve teknoloji çağrısı

Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ise küresel iklim değişikliğine bağlı su kıtlığına dikkat çekti ve tarımda yeni tekniklerin önemini vurguladı. Doğan, "Sınırlı su ve sınırlı toprakla daha az alanda daha fazla ürün almak için yeni teknolojilere ihtiyacımız var. Yeni teknolojilerin yapımında Türkiye çağ atlamak üzere. Fuar, Bursa özelinde sanayi ve tarımın gerçek buluşma noktası." ifadelerini kullandı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Fuara katılanlar arasında CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer ilgililer yer aldı; fuar kurdele kesimiyle resmen açıldı.

TÜYAP Bursa Fuar Merkezi'nde devam edecek organizasyon, 11 Ekim'e kadar sürecek ve yurt içinin yanı sıra Almanya, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Nijerya, İran, Irak, Gana ve Gambiya'dan katılımcıları ağırlayacak.