Ağustos Ayında Güven Endeksi: Hizmet Sektöründe Düşüş, Perakende ve İnşaatta Artış

Ağustos Ayında Güven Endeksi Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında güven endeksi sektörler bazında değişiklikler gösterdi. Hizmet sektöründe güven endeksi %2 oranında azalma kaydederken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde sırasıyla %0,8 ve %1,1 oranında artış görüldü.

Hizmet Sektöründe Düşüş

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektöründeki güven endeksi 111,8 değerine geriledi. Özellikle, son 3 aylık dönemde iş durumu %1,5, hizmetlere olan talep ise %2 azalma gösterdi. Gelecek 3 ay için talep beklentisi de %2,4 oranında düştü.

Perakende Ticaret ve İnşaatta Artış

Perakende ticaret sektöründe ise güven endeksi %0,8 artışla 107,9'a ulaştı. Son 3 aylık dönemde iş hacminde %0,9 ve mevcut mal stok seviyesinde %1,3 azalma yaşandı. Ancak, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi satışları için beklenti %4 oranında bir artış gösterdi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi %1,2 oranında artarken, gelecek 3 aylık dönemde çalışan sayısının da %1 artacağı öngörülüyor.