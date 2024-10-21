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Ağustos Ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2023 verilerini açıkladı; tarımsal girdi fiyat endeksi aylık %1,39, yıllık %33,25 arttı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:50
Ağustos Ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Artış Gösterdi

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nde Artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Ağustos 2023'te aylık %1,39, yıllık %33,25 oranında bir artış kaydetti.

Endeks Değişimleri

Verilere göre, endeks bir önceki aya göre %1,39 artarken, geçen yılın Aralık ayına göre %22,33, bir yıl önceki Ağustos'a göre ise %33,25 yükseldi. Ayrıca, 12 aylık ortalamalara göre artış %43,15 olarak hesaplandı.

Aylık ve Yıllık Değişim Analizi

Ana gruplarda aylık bazda, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %0,99, tarımsal yatırıma destek veren mal ve hizmet endeksinde %3,75 artış gözlemlendi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %30,9, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi ise %48,51 oranında artış gösterdi.

Alt Gruplardaki Farklılıklar

Yıllık Tarım-GFE kapsamındaki alt gruplardan 4'ü daha düşük, 7'si ise daha yüksek artış sergiledi. Yıllık artışın en düşük olduğu alt gruplar arasında %9,27 ile gübre ve toprak geliştiriciler, %23,07 ile tarımsal ilaçlar yer aldı. Diğer taraftan, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar %74,09 ile veteriner harcamaları ve %67,83 ile diğer mal ve hizmetler olarak belirlendi.

Aylık Değişimlerin Detayları

Aylık bazda Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha az, 8 alt grup ise daha fazla değişim gösterdi. Aylık düşüş yaşayan tek alt grup, %1,11 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Öte yandan, %0,48 ile hayvan yemi ve %1,27 ile diğer mal ve hizmetler az artış kaydetti. En yüksek aylık artışlar, %4,62 ile tohum ve dikim materyali, %4,09 ile malzemeler kategorilerinde gerçekleşti.

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