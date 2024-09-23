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Ağustos Ayında Türkiye'de Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Açıklandı

Ağustos ayında Türkiye'de trafiğe 211 bin 389 araç kaydedildi, toplam taşıt sayısı ise 30,5 milyona ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:52
Ağustos Ayında Türkiye'de Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Açıklandı

Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, ağustos ayında trafiğe kaydedilen araç sayısı 211 bin 389 olarak belirlendi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azalış göstermektedir.

Trafikten Kaydı Silinen Araçlar

Ayrıca, aynı dönemde trafikten kaydı silinen araç sayısı yüzde 14,5 artışla 3 bin 118 olarak kaydedildi. Toplamda, trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyon 469 bin 319 adete ulaştı.

Ağustos Ayına Ait Taşıt Türleri

Ağustos ayında kaydedilen taşıtların %54,7’sini motosikletler, %31,3’ünü otomobiller, %8,4’ünü kamyonetler, %2,8’ini traktörler, %1,6’sını kamyonlar, %0,7’sini minibüsler ve %0,4’ünü otobüsler oluşturdu.

Motorlu Araçların Değişimi

Ocak-ağustos dönemine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 14,7 artış gözlemlenirken, toplamda 1 milyon 729 bin 381 araçlık bir artış yaşandı.

Otomobil Türleri ve Yakıt Bilgileri

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımında %34,7’sinin dizel, %32,4’ünün LPG, %29,9’unun benzin yakıtlı olduğu bilgisini elde ettik.

Ayrıca, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %38,7’si gri renkte, %25,8’i beyaz renkte kaydedildi. Markalar arasında ise en çok kayıt yapılan marka %12,7 ile Renault oldu.

Bu veriler, Türkiye’de motorlu kara taşıtlarının durumu hakkında önemli bir perspektif sunmaktadır.

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