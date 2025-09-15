Ağustos'ta Merkezi Yönetim Bütçesi 96 milyar 705 milyon lira fazla

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi ağustosta 96 milyar 705 milyon lira fazla, ocak-ağustosta 907 milyar 635 milyon lira açık verdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:14
Ağustos Bütçe Dengesi: 96 milyar 705 milyon lira fazla

Hazine ve Maliye Bakanlığı aylık verileri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçe gelirleri 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, bütçe giderleri ise 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira olarak hesaplandı.

Veriler, bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 86,5 artışla 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira seviyesine çıktığını; bütçe giderlerinin ise yüzde 45,2 artışla 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira olarak gerçekleştiğini gösteriyor.

Ocak-Ağustos dönemi verileri

Ocak-ağustos döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 yükselerek 7 trilyon 983 milyar 566 milyon lira düzeyine ulaştı. Aynı dönemde bütçe giderleri de yüzde 42,8 artışla 8 trilyon 891 milyar 201 milyon lira olarak kaydedildi.

Sonuç olarak, merkezi yönetim bütçesi ağustosta 96 milyar 705 milyon lira fazla verirken, ocak-ağustos döneminde 907 milyar 635 milyon lira açık oluştu.

(Sürecek)

