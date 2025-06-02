Ahmet Bolat, IATA Yönetim Kurulu'na İkinci Kez Seçildi

Ahmet Bolat IATA Yönetimine Yeniden Seçildi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu'na ikinci kez seçildi. Bu önemli karar, IATA Yönetim Kurulu'nun 81. Genel Kurul Toplantısı'nda alındı ve toplantı Yeni Delhi'de gerçekleştirildi.

Küresel Havacılık Vizyonuna Katkı

Bolat, üç yıl sürecek görev döneminde sektörün önde gelen yöneticileriyle birlikte küresel havacılık vizyonuna katkı sağlamaya devam edecek. Bu süreç, Türk havacılığının uluslararası alanda daha görünür olmasına olanak tanıyacak.

Bolat’ın Görüşleri

Açıklamalarında, “IATA yönetim kuruluna yeniden seçilmek oldukça gurur verici. Bu sorumluluk sadece bayrak taşıyıcımızın gücünü ve vizyonunu yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin küresel havacılık sahnesinde etkisini giderek belirginleştiriyor,” diyen Bolat, THY olarak IATA'nın stratejik girişimlerine ve sektörün geleceğine aktif katkı sağlamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu'na ikinci kez seçildi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu'na ikinci kez seçildi.