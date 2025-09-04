Aile Dostu İş Yeri Protokolü İmzalandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD İşbirliği

Aile Dostu İş Yeri Protokolü İmzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında "Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü" protokolü, MÜSİAD'ın Bakırköy'deki genel merkezinde düzenlenen törenle imzalandı.

İmza Töreni ve Katılımcılar

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile dernek üyesi iş insanları katıldı. Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ile Burhan Özdemir protokolü imzaladı; törende ayrıca projeye en fazla üyesiyle katılım sağlayan MÜSİAD şube başkanlarına plaket takdim edildi ve aile fotoğrafı çekildi.

Protokolün İçeriği ve Hedefleri

Bakan Göktaş, bu işbirliğiyle hem ailelere hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptıklarını belirterek, "Bakanlık olarak, 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz" dedi. Göktaş, "2025 Aile Yılı" kapsamında aile dostu ekosistemi sosyal politikaların temeli haline getirme çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Bakan, aileyi önceleyen mevzuat düzenlemeleri ile yerelde belediyeler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde aile dostu hizmetleri artırdıklarını, Gaziantep'ten başlattıkları aile dostu park ve iş yerlerini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdıklarını belirtti. Ayrıca 166 belediye'nin Aile Yılı'na özgü çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Göktaş, iş dünyasının desteğiyle Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran gençlerin yuva kurmalarına destek sağlandığını ifade ederek, "Bu kapsamda ulusalda 42 marka, yerelde ise 1366 kurum ile genç çiftlerimizin yüzde 40'a varan indirimlerden faydalanmasını sağladık" dedi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle evlenecek gençlere düğün ve nikah merasimleri için kamuya ait sosyal tesislerin tahsis edildiğini de hatırlattı.

Bakan ayrıca aile içi iletişimi güçlendirecek programlarla eşler ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini desteklediklerini, her türlü riske karşı aileyi koruyacak önlemler aldıklarını ve söyleşilerden dijital detoks kamplarına kadar 9 bin 978 etkinlik ile her yaştan vatandaşa ulaştıklarını söyledi.

Projenin Uygulanması ve Beklenen Etki

Göktaş, MÜSİAD ile yürütülecek "Aile Dostu İş Yeri Projesi"nin iş ve aile yaşamı arasında denge kurmayı ve aile yapısının sağlıklı gelişimini desteklemeyi amaçladığını belirterek, projeden 1025 firmanın dahil olduğunu ve Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden toplam 300 bin çalışanın doğrudan faydalanacağını açıkladı.

Bakanın verdiği bilgiye göre, protokol kapsamında MÜSİAD üyesi işverenler, evlenecek çalışanlarına üç net asgari ücret, çocuk sahibi olacaklara ise iki net asgari ücret desteğinde bulunacak. Göktaş, bu uygulamanın iş dünyasında aile dostu ekosistemi kültür haline getirecek örnek bir model olduğunu söyledi ve 2026-2035 dönemi için planlanan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında uzun vadeli politikalarla güçlü toplum hedeflediklerini ekledi.

MÜSİAD'dan Değerlendirme

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, güçlü ailenin güçlü toplumun temeli olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesine teşekkür etti. Özdemir, imzanın çalışanların kaygılarını sevince dönüştürmeyi hedeflediğini belirterek, kampanyaya 1025 MÜSİAD şirketi'nin güçlü geri dönüş yaptığını ve bu şirketlerde 300 bini aşkın çalışanın bulunduğunu söyledi.

Özdemir, katılım gösteren firmaların "personellerin içerisinde yeni evlenecek olan çalışanlarına 3 asgari ücret, yeni evladı olan çalışanlarına ise 2 asgari ücret hibe desteği" vereceklerini, böylece aileyi sözde değil fiilen koruduklarını ifade etti.

Konuşmaların ve imza töreninin ardından protokol yürürlüğe girdi; taraflar, aile dostu iş yeri yaklaşımının yaygınlaştırılması ve iş dünyasının bu kültürü benimsemesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

