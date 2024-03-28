Aile ve Gençlik Fonu için 6 bin 299 çift başvuruda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, “Şimdiye kadar Aile ve Gençlik Fonu’na 6 bin 299 çift başvuru yaptı” açıklamasında bulundu.

En çok başvuru Hatay’dan

Bakan Göktaş’ın açıklamalarında göre, Aile ve Gençlik Fonu için en fazla başvuru Hatay’dan yapılmış. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, onay alan çiftlerin eğitimlere alındığını ifade eden Göktaş, resmi nikah sonrasında kredilerin hesaplara yatırılacağını da açıkladı.

Deprem bölgesi öncelikli

Başlatılan bu projede, önceliğin deprem bölgesine verilmiş olduğunu belirten Bakan Göktaş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya’nın pilot bölge olarak seçildiğini de ifade etti. Daha sonrasında projeyi ülkeye yaymayı hedeflediklerini belirten Bakan, “gençlerimiz her şeyin iyisini hak ediyor” dedi.