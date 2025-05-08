AirCar, İki Kişilik Uçan Araba ile İlk İnsanlı Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

AirCar Teknoloji ve Havacılık A.Ş, devrim niteliğinde bir adım atarak iki kişilik uçan arabasıyla ilk insanlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Bu önemli test, saatte 35 kilometreyi aşan rüzgar altında ve 8 metre irtifada Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde yapıldı.

Şirketin açıklamalarına göre, 2020 yılından bu yana Bilişim Vadisi'nde AR-GE çalışmalarını sürdüren AirCar, geliştirdiği tek kişilik ve iki kişilik elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) modelleriyle yüzde 85 yerlilik oranı ile ilk yolcu test uçuşunu tamamladı.

Uçuş testinin 5 Nisan tarihinde gerçekleştirildiği ve AirCar kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eray Altunbozar tarafından yürütüldüğü bildirildi. Altunbozar, ilk önce tek kişilik prototipi kullanarak test merkezinden havalandı. Ardından, iki kişilik modele geçerek ilk insanlı uçuşu başarıyla gerçekleştirmiştir.

Zorlu hava koşullarında yapılan test, yaklaşık 10 dakika sürdü ve güvenlik protokollerine uygun olarak tamamlandı. Altunbozar, bu başarıyı sadece teknik bir dönüm noktası olarak değil, aynı zamanda şehirlerin mobilite geleceğine yönelik bir vizyonun parçası olarak değerlendirdi.

Altunbozar, "AirCar ile güvenli, çevreci ve otonom hava taşımacılığı artık bilim kurgu değil. Gerçekleşiyor, hem de Türkiye'de gerçekleşiyor. Bundan sonraki adımımız, pilot üretim tesisimizi kurmak ve seri üretime geçmek olacak. Bugün, dünyada insanlı eVTOL uçuşu gerçekleştirmiş sadece 5 firmadan biriyiz" ifadesini kullandı.

AirCar'ın iki kişilik modeli, paylaşımlı ve otonom hava taşımacılığı için özel olarak geliştirilmiştir. Modelin tek şarjla 50-80 kilometre menzil, 200 kilogram taşıma kapasitesi, helikopterlere kıyasla 5 kat daha sessiz çalışma, 10 kat daha düşük işletme maliyeti ve 8 motorlu yüksek güvenlikli tasarım özellikleri bulunmaktadır.

AirCar Teknoloji ve Havacılık A.Ş, "iki kişilik uçan araba" ile ilk insanlı uçuş testini, saatte 35 kilometreyi aşan rüzgar altında, 8 metre irtifada Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde yaptı.

AirCar Teknoloji ve Havacılık A.Ş, "iki kişilik uçan araba" ile ilk insanlı uçuş testini, saatte 35 kilometreyi aşan rüzgar altında, 8 metre irtifada Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde yaptı.