AJet'le KKTC Uçuşlarında Avantajlı Bilet Fırsatları

AJet'ten KKTC Uçuşlarında Özel Kampanya

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için 780 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa çıkardı. Uçuş fırsatları, AJet'in resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Kampanya Detayları

Bu kampanya, İstanbul, Ankara ve Çukurova havalimanlarından Lefkoşa'ya yapılacak tek yön uçuşlarda geçerli olacak ve 27 Mart'a kadar sürecek.

Avantajlı biletler, AJet'in mobil uygulaması ve resmi internet sitesinden kolayca satın alınabilir. Kaçırılmayacak bu fırsattan yararlanmak için acele edin!