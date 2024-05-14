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Akaryakıt alırken bunu mutlaka yapın! Tam 150 TL geri verilecek

Akaryakıt alışverişlerinden önce katılım sağlayana 150 TL indirim! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:50
Akaryakıt alırken bunu mutlaka yapın! Tam 150 TL geri verilecek

Yeni akaryakıt kampanyası başladı! 150 TL indirimi kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT ALIŞVERİŞLERİNE 150 TL İNDİRİM

Vakıfbank tarafından yapılan son duyurulara göre 31 Mayıs tarihine kadar Worldcard ile alışveriş yapanlara 150 TL puan verilecek. Kampanya kapsamında Worldcard ile yapılan dört tane 1000 TL ve üstü akaryakıt alışverişlerinde 150 TL puan ödemesi yapılacak. 

vakıfbank akaryakıt kampanyası

Kampanyaya ek kartlar dahil olacak. Business Card, bankomatik kart, e-ticaret işlemleri, mail order işlemleri, nakit çekim işlemleri, yurt dışı işlemleri, iade ve iptal işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecek. Vakıfbank 150 Worldpuan kampanyasından faydalanmak için alışveriş öncesinde kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. Vakıfbank akaryakıt kampanyasına mobil uygulama üzerinden kolaylıkla katılım sağlayabilirsiniz. 

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