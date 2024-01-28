Akaryakıt fiyatları güncellendi! Zam sonrası benzin, motorin, LPG'de yeni tarife

Döviz kuru ve petrol fiyatları üzerinde dalgalanmalar yaşanırken akaryakıt fiyatları sirekt olarak etkilendi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni zamlar kapıda...

Akaryakıt fiyatları güncellendi! Zam sonrası benzin, motorin, LPG'de yeni tarife
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3 Ocak ÖTV'de yapılan düzenleme sonrasında benzinin litre fiyatına 2 lira 31 kuruş, motorin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatına ise 1 TL olarak zam gelerek fiyatlarda güncelleme yaşandı. En son 17 Ocak gece yarısıyla beraber LPG fiyatlarına 37 kuruş, 20 Ocak 2024 tarihiyle ise motorine 1 lira zam yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 36.91 TL
Motorin: 40.21 TL
LPG: 20.28 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 36.82 TL
Motorin: 40.14 TL
LPG: 19.76 TL
akaryakıtta dev zam
ANKARA
Benzin: 37.54 TL
Motorin: 40.91 TL
LPG: 20.15 TL

İZMİR
Benzin: 37.76 TL
Motorin: 41.11 TL
LPG: 19.87 TL

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