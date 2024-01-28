Akaryakıt fiyatları güncellendi! Zam sonrası benzin, motorin, LPG'de yeni tarife

3 Ocak ÖTV'de yapılan düzenleme sonrasında benzinin litre fiyatına 2 lira 31 kuruş, motorin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatına ise 1 TL olarak zam gelerek fiyatlarda güncelleme yaşandı. En son 17 Ocak gece yarısıyla beraber LPG fiyatlarına 37 kuruş, 20 Ocak 2024 tarihiyle ise motorine 1 lira zam yapıldı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 36.91 TL

Motorin: 40.21 TL

LPG: 20.28 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 36.82 TL

Motorin: 40.14 TL

LPG: 19.76 TL



ANKARA

Benzin: 37.54 TL

Motorin: 40.91 TL

LPG: 20.15 TL



İZMİR

Benzin: 37.76 TL

Motorin: 41.11 TL

LPG: 19.87 TL

