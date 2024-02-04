Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam! Araç sahipleri çileden çıkacak: İşte benzin, motorin, LPG'de son durum
Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler araç sahiplerini meraklandırıyor. Vatandaşlar 24 Ocak sabahı benzin ve motorinde zam ile karşılaşacak. İşte güncel fiyat listesi.
Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında bir dizi artış yaşandı.
LPG fiyatında Yükseliş
18 Ocak'tan itibaren bir litre LPG'nin fiyatı ortalama 40 kuruş arttı.
Motorine Zam
20 Ocak'tan itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 15 Kuruş zamlandı.
Benzin Fiyat Artışı
Benzin ham petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar doğrultusunda benzin ve motorin fiyatlarında değişikliğe gidilmiştir. 23 Ocak'ı 24 Ocak'a bağlayan gece yarısından itibaren fiyat değişiklikleri pompa fiyatlarına yansıtılmış ve benzin fiyatı 1 Kuruş 46 Lira artırılmıştır.
27 Ocak 2024 İtibariyle Benzin ve Motorin Fiyatları
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
Benzin 38,34 TL
Dizel 40,28 TL
LPG 20,28 TL
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)
Benzin 38,25 TL
Dizel 40,21 TL
LPG 19,76 TL
ANKARA
Benzin 39,01 TL
Dizel 41,02 TL
LPG 20,15 TL
İZMİR
Benzin 39,22 TL
Dizel 41,22 TL
LPG 19,87 TL