Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam! Araç sahipleri çileden çıkacak: İşte benzin, motorin, LPG'de son durum

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler araç sahiplerini meraklandırıyor. Vatandaşlar 24 Ocak sabahı benzin ve motorinde zam ile karşılaşacak. İşte güncel fiyat listesi.

Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam! Araç sahipleri çileden çıkacak: İşte benzin, motorin, LPG'de son durum
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Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında bir dizi artış yaşandı.

LPG fiyatında Yükseliş

18 Ocak'tan itibaren bir litre LPG'nin fiyatı ortalama 40 kuruş arttı.

alım

Motorine Zam

 20 Ocak'tan itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 15 Kuruş zamlandı.

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Benzin Fiyat Artışı

Benzin ham petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar doğrultusunda benzin ve motorin fiyatlarında değişikliğe gidilmiştir. 23 Ocak'ı 24 Ocak'a bağlayan gece yarısından itibaren fiyat değişiklikleri pompa fiyatlarına yansıtılmış ve benzin fiyatı 1 Kuruş 46 Lira artırılmıştır.

27 Ocak 2024 İtibariyle Benzin ve Motorin Fiyatları 

zam

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin 38,34 TL

Dizel 40,28 TL

LPG 20,28 TL

zam

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin 38,25 TL

Dizel 40,21 TL

LPG 19,76 TL

zam

ANKARA

Benzin 39,01 TL

Dizel 41,02 TL

LPG 20,15 TL

zam

İZMİR

Benzin 39,22 TL

Dizel 41,22 TL

LPG 19,87 TL

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