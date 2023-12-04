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Akaryakıt fiyatlarına ÖTV tokadı geliyor! Kimse o tarihin gelmesini istemeyecek: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına ÖTV tokadı geliyor! Kimse o tarihin gelmesini istemeyecek: İşte güncel akaryakıt fiyatları Bu zam herkesi şoke edecek! ÖTV akaryakıtı vurmaya devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.