Akaryakıt fiyatlarına ÖTV tokadı geliyor! Kimse o tarihin gelmesini istemeyecek: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Bu zam herkesi şoke edecek! ÖTV akaryakıtı vurmaya devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.
ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını uçuracak! Güncel akaryakıt fiyatları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKARYAKIT FİYATLARI UÇUŞA GEÇECEK
ÖTV zamları sonrasında alkol, sigara gibi tüketim ürünlerinin yanında akaryakıt fiyatları da uçuşa geçiyor. ÖTV zamları sonrasında benzinde 7.526 TL, motorinde 7.055 TL,
otogazda 5.778 TL artış bekleniyor. KDV dahil edildikten sonra da benzin litre fiyatına 9.03 TL, motorine 8.47 TL, otogaza 6.93 TL zam yapılması bekleniyor. Zamların yakın zamanda pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.