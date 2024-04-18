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Akaryakıt fiyatlarına son kez bakın! Milyonlarca sürücü o tarihten sonra karalar bağlayacak

Bu tarihten sonra akaryakıtta bu fiyatlar geçerli olmayacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 00:07
Akaryakıt fiyatlarına son kez bakın! Milyonlarca sürücü o tarihten sonra karalar bağlayacak

Araç sahiplerine son uyarı! Akaryakıt fiyatları bu tarih sonrasında kesinleşecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARI BU TARİHTE NETLEŞECEK

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımı sebebiyle yaşanan vergi kayıplarının önüne geçebilmek için 1 Ocak 2025 tarihinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni zorunlu hale getirecek. Edinilen bilgilere göre akaryakıt istasyonlarında plaka bilgileri elle girilmeyecek ve otomatik sisteme geçiş yapılacak. UTTS kurulum ve işletmesini Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü üstlenecek. Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 29 milyon taşıtın 8 milyon tanesi kiralama, işletmeye kaydetme veya işte kullanma sebebiyle akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteriyor ve vergi indiriminden faydalanıyor. 

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5 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan UTTS tebliği ile bu taşıt gruplarına UTTS dahil olma zorunluluğu geldi. Tebliğ kapsamında 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle taşıtların akaryakıt almalarında UTTS kapsamında düzenlenmemiş akaryakıt satış belgeleri vergi kanunları bakımından düzenlenmedi sayılarak vergi beyanlarında gider gösterilemeyecek. TTB araçtan sökülürse kullanılmayacak ve yeniden taktırılması zorunlu olacak. Taşıtların sahiplik ya da plaka bilgileri değişirse yine TTB takılması gerekecek. TTB monta işlemleri de yalnızca Darphane'nin yetkilendireceği Taşıt Montaj Firmaları tarafından yapılacak. Motorlu Taşıt Yetkili Servisleri, Motorlu Taşıt Özel Servisleri ve Taşıt tanıma ya da taşıt takip sistemleri servis firmaları da UTTS Yetkili Taşıt Montaj Firması olmak için başvuru yapabilecek. Akaryakıt masraflarını gider şeklinde gösteren vergi mükellefi kişiler UTTS geçmek zorunda olacak. Bu kapsamda olmayan taşıtlar gönüllü şekilde UTTS kaydı yaptırabilecek. Yeni sistemde 15 milyar TL'ye yakın vergi kaybının önüne geçilmesi planlanıyor.

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