Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

Akaryakıt zamları dur durak bilmeden devam ediyor! Yeni zam kapıda! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARINA YİNE ZAM

Yapılan son haberlere göre akaryakıt fiyatlarına 40 kuruş zam yapıldı. Zam sonrasında motorin fiyatlarının 40 TL'yi geçmesi bekleniyor. Dolar fiyatlarında yaşanan yükseliş ve Brent petroldeki hareketlilik sonrasında motorin fiyatlarına 95 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrasında fiyatlar 40 TL'yi geçecek. Yeni zamların bugün itibariyle geçerli olması bekleniyor. Güncel olarak fiyatlar şu şekilde;





-İstanbul Avrupa Yakası 1 litre benzin 36.78 TL, İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin 36.78 TL, Ankara 1 litre benzin 37.50 TL, İzmir 1 litre benzin 37.70 TL

-İstanbul Anadolu Yakası 1 litre LPG 19.76 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre LPG 20.28 TL, Ankara 1 litre LPG 20.15 TL, İzmir 1 litre LPG 19.87 TL

-İstanbul Anadolu Yakası 1 litre motorin 38.98 TL, İstanbul Avrupa Yakası 1 litre motorin 39.08 TL, Ankara 1 litre motorin 39.74 TL, İzmir 1 litre motorin 39.96 TL