Akaryakıt Sektörünün Sorunları Çanakkale'de Görüşüldü

Akaryakıt Sektörünün Güncel Sorunları Çanakkale'de Ele Alındı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Çanakkale'de düzenlenen toplantıda akaryakıt sektörünün mevcut sorunlarını masaya yatırdı. Toplantıda, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) başvuru süresinin uzatıldığı hatırlatıldı ve bayilere 31 Ocak'a kadar başvuru yapma, 30 Nisan'a kadar ise montaj süresi tanındığı belirtildi. Okumuş, "Bu süreç de yeterli olmayabilir çünkü 12 bin 600 istasyondan bahsediyoruz." dedi.

UTTS Süreci ve Vergi Kaybı

Okumuş, Çanakkale ve Balıkesir'deki akaryakıt dağıtım şirketleri temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, akaryakıt istasyonlarında taşıt plakalarının elle girilmesini sona erdirmeyi amaçlayan UTTS'yi değerlendirdi. Bu sistemin, akaryakıt satışlarında meydana gelen suistimaller nedeniyle yaşanan vergi kayıplarının önlenmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

UTTS'nin uygulanmasına yönelik ilk başlarda zorluklar yaşandığını ancak süreçte olumlu gelişmeler kaydedildiğini ifade etti. "Bu sistem, '1-2 günde, 1-2 ayda yapılır, olur biter.' demek mümkün değil. Sancılı süreci geçtik, artık daha iyi durumdayız." diyen Okumuş, devlete kayıt dışıyla mücadelede destek verdiklerini belirtti.

Finansal Kolaylıklar ve Çözüm Önerileri

Öneriler arasında, Darphane’nin mevcut taşıt tabanca okuyucularını akaryakıt dağıtım şirketleri aracılığıyla bedelsiz temin etme imkânı sunduğunu kaydeden Okumuş, bu önerinin dağıtım şirketleri tarafından memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Böylelikle, akaryakıt bayilerinin yıllık 50 bin lira ödemesi yerine 5 yılda bir ödeme yapmalarının kabul edildiği belirtildi.

Ayrıca, 3 bin litreden daha az akaryakıt satan Anadolu’daki bayilere sistemin uygulanmasına yönelik kamu desteğiyle çözüm bulduklarını söyledi. "Bunu çözünce de başvuru yayınladık. 2024 yılında başvurun ki hızlanmış amortismandan 13 ayda faydalanmış olursunuz," diyerek meslektaşlarına öneride bulundu.

Sektör Temsilcileri Toplantıda Bir Araya Geldi

PÜİS Çanakkale İl Başkanı Halil Özer, akaryakıt sektörünün her zaman gelişime açık olduğunu vurguladı. Özer, sektör sorunlarının doğrudan Genel Başkan Okumuş ile tartışılmasının önemli olduğunu ifade ederek, bayilerin yaşadığı sorunları birinci ağızdan öğrenme fırsatını bulduklarını belirtti.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Çanakkale ve Balıkesir'de akaryakıt ürün satışı yapan şirketlerin temsilcileri ile kentteki bir otelde bir araya geldi. Okumuş, burada konuşma yaptı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Çanakkale ve Balıkesir'de akaryakıt ürün satışı yapan şirketlerin temsilcileri ile kentteki bir otelde bir araya geldi. Okumuş, burada konuşma yaptı.