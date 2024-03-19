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Akaryakıt zammı geliyor! Yeni zamlarla son fiyatlar ne kadar olacak?

Brent petrol fiyatının artışının yanı sıra döviz kurundaki yükseliş sonrasında, akaryakıt için yeni zam yolda. Benzin için 1 lira 50 kuruş, motorin için ise 1 lira 30 kuruş civarında bir zam yapılması öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:05
Akaryakıt zammı geliyor! Yeni zamlarla son fiyatlar ne kadar olacak?

Brent petrol fiyatlarında görülen iniş ve çıkış dalgalanmaları sonrasında, benzin ve motorin fiyatlarında zam yapılması bekleniyor. Güncel olarak brent petrolün varil fiyatının 86.12 dolar seviyesinde olması, benzinde ve motorinde yapılacak olan zamları belirleyecek. 21 Mart tarihi ile birlikte benzin fiyatlarında 1 lira 50 kuruş, motorinde ise 1 lira 30 kuruşluk bir artış olması beklenmekte.

Güncel benzin fiyatları ne kadar?

19 Mart 2024 itibari ile güncel benzin litre fiyatının İstanbul’da 41.90 TL olduğu görülüyor. Motorinin litresi ise 41.82 TL.

Ankara’da ise benzinin litresi 42.78 TL’den, motorinin litresi ise 42.68 TL’den satılıyor.

İzmir’de benzinin litre fiyatı 43.00 TL iken motorin litre fiyatı ise 42.88 TL olarak tabloya yansıyor.

21 Mart tarihi ile birlikte, benzine 1 lira 50 kuruş, motorine 1 lira 30 kuruş zam yapılmasıyla tablonun güncellenmesi bekleniyor.

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