Akaryakıta çifte zam geliyor! Arabaları garaja çektirecek karar: Tarih verildi

Brent ham petrolünün fiyatları ve döviz kurlarındaki değişkenlik, akaryakıt sektörünü sürekli olarak etkilemekte ve gündemde tutmaktadır. Dünya genelindeki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Dolar/TL kuru arasındaki ilişki, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Brent petrolün fiyatı 86 dolar seviyesini geçtiğinde, benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılması kaçınılmaz hale geliyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne seviyede? Dizel yakıtın son fiyatı nedir?

Brent ham petrol fiyatları $87.011 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL kuru ise 32.38 TRY2 olarak belirlenmiş durumda.

Türkiye’deki güncel benzin fiyatı 43.11 TRY3 ve motorin fiyatı 42.94 TRY3 olarak kaydedilmiştir.

Bu bilgiler, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan faktörler arasında yer almakta ve piyasadaki dalgalanmaları yansıtmaktadır.





Brent petrolünün fiyatı 86 doların üzerine çıkarken, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılması gündemde. 21 Mart 2024 tarihinde, benzine litre başına 1,50 TL, motorine ise 1,30 TL zam yapılması bekleniyor. İşte, 20 Mart 2024 tarihli İstanbul, İzmir ve Ankara’nın güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul: Benzinin litresi 42.06 TL, motorinin litresi 34.29 TL1.

Ankara: Benzinin litresi 42.83 TL, motorinin litresi 35.70 TL2.

İzmir: Benzinin litresi 43.04 TL, motorinin litresi 35.87 TL2.

Bu fiyatlar, uluslararası petrol piyasalarındaki ve döviz kurlarındaki değişimlerin bir yansıması olarak görülebilir ve akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları göstermektedir.

İstanbul’un Avrupa yakasında, benzinin litresi 42.08 TL’den, motorinin litresi 41.90 TL’den ve LPG’nin litresi ise 21.95 TL’den satılmaktadır. Başkent Ankara’da benzin 42.83 TL, motorin 42.71 TL ve LPG 21.85 TL fiyatlarında. Ege’nin incisi İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 43.04 TL, motorinin litre fiyatı 42.91 TL ve LPG’nin litre fiyatı 21.51 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, şehirler arası ve yakıt türlerine göre değişen akaryakıt fiyatlarının güncel bir özetini sunmaktadır.