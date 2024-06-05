Mehmet Şimşek’ten 1. yıl değerlendirmesi: “Kat ettiğimiz mesafe, doğru yolda olduğumuzu göstermekte”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve gelmiş olduğu 1 yılı geride bırakırken, ‘ilk yılın muhasebesi’ başlığı ile bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, şimdiye kadar kat etmiş oldukları mesafenin, doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade ederken, programın gayet iyi bir şekilde çalıştığını da vurguladı.

“Cari açık yüzde 5’in altına inecek”

Şimşek yaptığı açıklamada, deprem harcamaları nedeniyle bütçe açığının yüksek olduğunu ancak deprem harcamaları çıkarıldığında açığın yüzde 1.6 oranında olduğunu ifade etti. Harcama konusunda disiplinli bir şekilde hareket edeceklerini, tasarruf ve vergide adalet odaklı bir maliye politikası uygulayacaklarını dile getiren Şimşek, cari açığı 2024’te yüzde 5’in, 2025 yılında ise yüzde 3’ün altına indireceklerini belirtti.

“Büyümede dengelenme söz konusu”

Mehmet Şimşek, büyümede dengeyi sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, dış talebin 1.6 puan ile artıya dönmüş olduğunu, iç talep sonucunda meydana gelen makroekonomik dengesizliklerin ise giderileceğini dillendirdi.

Bakan Şimşek, dış finansmana erişimin de arttığını ifade etti.

“Merkez Bankası’nda rezervler pozitifte”

Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin 44 milyar dolar civarında arttığını ve 142 milyar doları aştığını belirten Şimşek, swap hariç net rezervlerin de artıya dönmüş olduğu dile getirdi.

“Dezenflasyon süreci başladı”

Enflasyonla ilgili olarak ise Bakan Şimşek, belirgin ve kalıcı düşüş dönemine girilmiş olduğunu ve en yüksek seviyenin artık geride kaldığını ifade etti. 12 ay sonra enflasyonun yüzde 33.2 civarında, 24 ay sonra ise yüzde 21.3 seviyesinde olmasını beklendiklerini de söyledi.