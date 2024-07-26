Akaryakıta gece yarısı indirim geliyor! Depoları fullemenin tam zamanı!

Motorin fiyatlarına yapılan indirim haberi sonrası, benzinde de benzer bir gelişme yaşanması bekleniyor. Son dakika açıklamalarına göre, benzine de kısa süre içinde indirim yapılacak.





GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

• İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 44.97 TL

Motorin: 44.93 TL

LPG: 22.80 TL

• İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 45.10 TL

Motorin: 45.00 TL

LPG: 22.93 TL

• Ankara:

Benzin: 45.70 TL

Motorin: 45.63 TL

LPG: 23.10 TL

• İzmir:

Benzin: 46.05 TL

Motorin: 46.03 TL

LPG: 23.22 TL





BRENT PETROL VE DOLAR KURUNDAKİ DÜŞÜŞLER

Brent petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki düşüşler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Temmuz ayı başında 87 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrol varil fiyatı, kademeli olarak düşerek 18 Temmuz'da 85 dolar seviyesindeydi ve şu anda 81 dolar civarında işlem görüyor.

Dünyaca ünlü finans kuruluşları, önümüzdeki yıl brent petrol fiyatlarının 70 dolar seviyelerine kadar düşebileceğini öngörüyor.

Dolar kuru ise 33.07 TL seviyesinden 32.8491 TL seviyesine geriledi.

İLK İNDİRİM MOTORİNE GELDİ

Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşlerin ardından, akaryakıt fiyatlarına ilk indirim motorinle başladı.

Sektör yetkililerinin açıklamasına göre, motorin litre fiyatına bugün gece yarısından itibaren 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak. Benzine de kısa süre içinde indirim gelmesi bekleniyor.