Akaryakıta hem zam hem indirim! Tabelalar artık bu fiyatı gördü

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ham petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığı biliniyor. Benzin ve motorin fiyatları, doların 30 lirayı aşan yükselişinin hızla belirginleşmesi ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle yükselişini sürdürmüş, son iki haftada fiyatlar yeniden 45 liraya kadar çıkmıştı. Ancak motorin indirimlerinin 23 Mart'tan itibaren geçerli olacağı kaydedilirken, artan döngülerin yerini indirimlerin alacağı bildirildi.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK

Doların 30TL'nin üzerinde değer kazanması ve petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatları da yükselişini sürdürecek. Benzin ve motorin fiyatları geçen haftaki yükselişin ardından 21 Mart'ta yeniden yükselmişti. Ancak bu kez motorin indirimleri 23 Mart'tan itibaren uygulanmaya başladı.

21 Mart 2024 itibarıyla benzine 1 lira 34 kuruş zam yapılırken motorine ise 1 lira 11 kuruş zam gelmişti. Gelen son bilgilere göre motorine 1 TL indirim yapılacak ancak benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

28 Mart Güncel Akaryakıt Fiyatları





Ankara

Benzin satış fiyatı: 44,13 TL/LT

Motorin satış fiyatı: 43,72 TL/LT

İzmir

Benzin satış fiyatı: 44,33 TL/LT

Motorin satış fiyatı: 43,92 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin satış fiyatı: 43,40 TL/LT

Motorin satış fiyatı: 42,93 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin satış fiyatı: 43,41 TL/LT

Motorin satış fiyatı: 42,93 TL/LT