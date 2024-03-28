Bist 100
9.079,97 3%
DOLAR
32,31 0,16%
EURO
35,08 -0,17%
ALTIN
2.297,64 1,39%

Akaryakıta hem zam hem indirim! Tabelalar artık bu fiyatı gördü

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hem zam hem de indirim haberleriyle gündemde olmaya devam ediyor. Son dönemde araç sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir haber paylaşıldı.İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 28.03.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 23:49
Akaryakıta hem zam hem indirim! Tabelalar artık bu fiyatı gördü

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ham petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığı biliniyor. Benzin ve motorin fiyatları, doların 30 lirayı aşan yükselişinin hızla belirginleşmesi ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle yükselişini sürdürmüş, son iki haftada fiyatlar yeniden 45 liraya kadar çıkmıştı. Ancak motorin indirimlerinin 23 Mart'tan itibaren geçerli olacağı kaydedilirken, artan döngülerin yerini indirimlerin alacağı bildirildi.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK

Doların 30TL'nin üzerinde değer kazanması ve petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatları da yükselişini sürdürecek. Benzin ve motorin fiyatları geçen haftaki yükselişin ardından 21 Mart'ta yeniden yükselmişti. Ancak bu kez motorin indirimleri 23 Mart'tan itibaren uygulanmaya başladı.

21 Mart 2024 itibarıyla benzine 1 lira 34 kuruş zam yapılırken motorine ise 1 lira 11 kuruş zam gelmişti. Gelen son bilgilere göre motorine 1 TL indirim yapılacak ancak benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

28 Mart Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıta hem zam hem indirim

Ankara

Benzin satış fiyatı: 44,13 TL/LT

Motorin satış fiyatı: 43,72 TL/LT

İzmir

Benzin satış fiyatı: 44,33 TL/LT

Motorin satış fiyatı: 43,92 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin satış fiyatı: 43,40 TL/LT

Motorin satış fiyatı: 42,93 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin satış fiyatı: 43,41 TL/LT

Motorin satış fiyatı: 42,93 TL/LT

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik biletini kapan yaşadı! SGK uzmanı şakkadanak emekli eden sırrı verdi

Emeklilik biletini kapan yaşadı! SGK uzmanı şakkadanak emekli eden sırrı verdi

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar eyvah eyvah diyecek! Herkese SMS ile kara haber verildi

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar eyvah eyvah diyecek! Herkese SMS ile kara haber verildi

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
2
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
3
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
4
Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek
5
Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek
6
Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı
7
Kredi kartı olanlara yeni masraf çıktı! Artık her ay bu parayı da ödeyecekler

Akaryakıta hem zam hem indirim! Tabelalar artık bu fiyatı gördü

Bir hafta içinde başvuran 6000 TL ikramiyeyi kapar! Milyonları SGK'ya koşturacak karar

e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar eyvah eyvah diyecek! Herkese SMS ile kara haber verildi

Emeklilik biletini kapan yaşadı! SGK uzmanı şakkadanak emekli eden sırrı verdi

YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı

Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

A'dan Z'ye tüm emekliye 8000 TL ek ödeme! Başvuru için son 8 gün

Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

Tarım Kredi Market'te kırmızı et fiyatlarına Et ve Süt Kurumu ayarı: Kilosu 384 TL'ye düştü