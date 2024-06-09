Akaryakıta oh çektiren indirim geliyor! 00.00'dan itibaren istasyonlarda kuyruk olacak

Uzun süredir beklenen akaryakıt indirimi nihayet gerçekleşiyor. Son dört ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatları, bu gece yarısından itibaren motorin ve benzinde önemli indirimler yapılmasını sağlayacak. LPG, benzin ve motorin fiyatlarında aylardır ilk kez toplu bir indirim uygulanacak.

Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibi, akaryakıt istasyonlarına akın edecek. Beklenen indirim duyurusu, birçok sürücünün yüzünü güldürecek. Ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde, akaryakıt fiyatlarındaki düşüş vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

LPG, benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim oranları belli oldu. LPG için litre başına 1.08 TL, benzin için 1.35 TL ve motorin için 1 TL'lik bir indirim yapılacak. İndirim sonrası beklenen yeni fiyatlar ise şu şekilde olacak:

İstanbul: 40.03 TL

Ankara: 40.99 TL

İzmir: 41.29 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul: 39.40 TL

Ankara: 40.37 TL

İzmir: 40.67 TL





İndirim öncesi güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 41.30 TL, Motorin 40.32 TL, LPG (Otogaz) 19.41 TL

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 41.38 TL, Motorin 40.40 TL, LPG (Otogaz) 19.88 TL

Ankara: Benzin 42.34 TL, Motorin 41.37 TL, LPG (Otogaz) 19.85 TL

İzmir: Benzin 42.64 TL, Motorin 41.68 TL, LPG (Otogaz) 19.47 TL

Bu indirimlerle birlikte, benzin ve motorin fiyatları 22 Şubat ve 20 Ocak tarihlerinden bu yana en düşük seviyelerine gerilemiş olacak. Petrol fiyatlarının düşmesi, akaryakıt fiyatlarında da olumlu gelişmelere yol açarak sürücülere nefes aldıracak.

Bu indirim, özellikle taşımacılık sektörü başta olmak üzere birçok alanda maliyetlerin düşmesine katkı sağlayacak. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş, tüketicilere de yansıyacak ve enflasyon üzerinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

Türkiye'de petrol fiyatlarının düşüşü, akaryakıt fiyatlarında sevindirici gelişmelere yol açarak sürücülerin memnuniyetle karşılayacağı bir ortam yaratıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimlerle birlikte, vatandaşlar araçlarının depolarını daha uygun fiyatlarla doldurabilecekler.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu büyük indirimle birlikte, sürücüler ve ekonomi için umut verici bir dönem başlıyor.