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Koşulsuz şartsız 3600 TL nakit destek geldi! Listede adı olanlar yaşadı

Bakanlık şart aramadan 3 bin 600 TL ödeme yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:41
Koşulsuz şartsız 3600 TL nakit destek geldi! Listede adı olanlar yaşadı

Destek ödemeleri devam ediyor! Bu ödemeyi kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK 3 BİN 600 TL DESTEK ÖDEMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara birçok farklı alanda sosyal destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Ödemeler hak sahiplerine barınma, yaşlılık, aile, sağlık, gıda, engelli bireyler ve eğitim alan kişiler için yapılabiliyor. Bakanlık öksüz ve yetim destekleri adı altında hak sahiplerine 3 bin 600 TL ödeme yapıyor. 

bakanlık 3 bin 600 tl destrek

Destek ödemeleri kapsamında annesini, babasını veya ikisini birden kaybeden çocuklara ödeme yapıyor. Bakanlık destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına iki ayda bir yatırılıyor. Ödemelerden faydalanabilmek için kimlik kartı ile başvuru yapılması yetiyor. Destek ödemelerinden anne vefat ettiyse baba, baba vefat ettiyse anne, ikisi de vefat ettiyse çocuğa bakan kişi faydalanabiliyor. Başvurular kimlik kartı ile yapılabiliyor. Bakanlık hak sahiplerinin hesabına iki ayda bir 600 TL, toplam 3 bin 600 TL ödeme yatırıyor. Bakanlık tarafından sağlanan sosyal desteklerle ilgili detaylı bilgileri Bakanlık resmi internet sitesi üzerinden edinebilirsiniz. 

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