452 bin TL'si olana iki ilde arsa satışı! 9 gün süre verildi

Bursa ve Kayseri'de bulunan dört arsanın satışı için düzenlenecek olan ihaleler, 31 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Kayseri'deki arsaların muhammen bedelleri sırasıyla 25 milyon TL ve 28 milyon TL olarak belirlenirken, geçici teminat bedelleri ise 750 bin TL ve 840 bin TL olarak açıklandı. Bursa'daki arsanın muhammen bedeli ise 15 milyon 75 bin TL, geçici teminat bedeli ise 452 bin 250 TL olarak belirlendi. İşte detaylar...





DÖRT ARSANIN SATIŞI İÇİN İHALE

Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığı, Kayapa Köyiçi Uygulama İmar Planı kapsamında yer alan bir arsanın satışını duyurdu. Toplamda 1.570,41 m² büyüklüğündeki bu arsanın tahmini satış bedeli 15.075.000 TL ve geçici teminatı 452.250 TL olarak belirlendi. İhale, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'te Belediyenin Encümeninde gerçekleşecek. İşte diğer ayrıntılar...





İhaleye katılmak isteyen bireylerin veya tüzel kişilerin belirli belgeleri içeren iç ve dış zarfları hazırlamaları gerekiyor. Bu belgeler arasında teklif mektubu, geçici teminat alındısı veya banka teminat mektubu, kanuni ikametgah belgesi, vekaletname (varsa), nüfus cüzdan örneği gibi dokümanlar yer alıyor. Tüzel kişilerin ise ayrıca 2024 yılında alınmış ticaret odası veya esnaf odasına kayıt belgesi gibi belgeleri sunmaları gerekiyor.

İhale ile ilgili detaylı şartname, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu'nda görülebilmekte olup, Belediye ihaleyi yapma veya yapmama konusunda serbesttir. Başvuruların ihale günü saat 14.00'e kadar yapılmış olması gerekmekte olup, posta kaynaklı gecikmeler kabul edilmemektedir. Duyuru, www.nilufer.bel.tr adresinden de erişilebilir durumda.

Kayseri İli Talas Belediye Başkanlığı, Belediyeye ait taşınmazların satışı için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesi gereğince bir satış ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde bulunan Talas Belediyesi Toplantı Salonu'nda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek ve 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 14:00'te başlayacak.

İhaleye dair taşınmazlar, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ve gerekli açıklamalar ihale şartnamelerinde detaylandırılmış durumda. İhale şartnamesi dosya ücreti ise 500 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin, kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, imza beyanı gibi belgeleri; tüzel kişilerin ise ticari ikametgâh veya adres belgesi, vergi levhası, yöneticilerin isimlerini gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrıca, ihaleye katılanların idari şartnamenin okunduğuna dair taahhütname, vadesi geçmiş borçlarına dair belge, geçici teminat makbuzu gibi belgeleri sunmaları gerekmekte.

Geçici teminatın alındı makbuzu, ödeme şekli, ve ihale bedelinin altı eşit taksitte ödeme seçenekleri de belirtilmiş. İhaleyi kazananın, ihale bedelini peşin ödemesi durumunda %5 tenzilat uygulanacak. Encümenin ihaleyi yapma veya yapmama konusunda serbest olduğu vurgulanırken, isteklilerin ihale konusu taşınmazları yerinde görebilecekleri ve bilgi alabilecekleri belirtilmiş.

İhaleye katılmak isteyenlerin belgelerini ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri ve dosya alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmekte.



