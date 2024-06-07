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Akaryakıtı böyle alan 220 TL para iadesi alacak! Benzin, motorin, LPG almadan önce dikkat

Akaryakıt alım öneri kampanyalarına yönelik araştırmalar Haziran ayı il günlerinde bile hız kesmeden devam etti.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 14:56
Akaryakıtı böyle alan 220 TL para iadesi alacak! Benzin, motorin, LPG almadan önce dikkat

Haziran ayı başlarında akaryakıt fiyatları küresel ve aynı zamanda da bölgesel gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterdi. Bu kapsamda benzin, motorin ve LPG fiyat gelişmeleri araç sahiplerinin yakın markajına girerken bankalar da resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan duyurular aracılığıyla akaryakıt kampanyaları hakkında bilgi veriyor.

İş Bankası, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, mayıs ortasında başlayan ve haziran ayı son gününe kadar sürecek olan 220 TL'lik Maxipuan fırsatı hakkında bilgi verdi.

Maxipuan İş Bankası 220 TL Kampanyası

Akaryakıtı böyle alan 220 TL para iadesi alacak

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi'ne kampanya kapsamında 16 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri ​​arasında farklı günlerde tek seferde yapılan 750 TL ve üzerinde dördüncü akaryakıt alımında 200 TL Maxipuan kazanılabilecek. İstasyonlardan en az bir alım, Maximum Mobil'de Pazarama'daki Petrol Ofisi'nden yapılabilir. Ödeme veya havale yoluyla ödeme yaparsanız 220 TL Maxipuan alabilirsiniz.

Fırsattan yararlanmak için İşCep veya Maximum Mobil uygulamasının kampanya bölümünde yer alan Katıl butonuna tıklamanız gerekmektedir. Fırsatın detaylarına ilişkin İş Bankası resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilendirme metninde İş Bankası'nın başlattığı kampanyaya Maximum, Maximiles'in tamamı markalı kartları, bireysel kredi kartları, ATM kartları ve Maxipara kartları dahildir.

İş Bankası Kampanyası Haziran 2024

İş Bankası, 30 Haziran'a kadar sürecek 220 TL'lik Maxipuan fırsatı hakkında bilgi verirken, akaryakıt kampanyalarının yanı sıra farklı alanlardaki alışverişlerde sunulacak indirimler ve Maksimum Puanlar da merak ediliyor.

İş Bankası, önceki aylarda olduğu gibi Haziran ayında da düzenli bir şekilde güncel fırsatlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunmuştur. Bu kapsamda İş Bankası'nın güncel fırsatlarına ulaşmak ve detaylı bilgi almak isteyenler bankaya ait resmi internet sitesinde yayımlanan kampanya sayfasını inceleyebilirler.

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