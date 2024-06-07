Akaryakıtta indirim: Cuma’dan itibaren geçerli olması bekleniyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Aktarılan bilgilere göre, Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde, benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

Günel akaryakıt fiyatlarına bakıldığında, İstanbul’da benzinin litre fiyatı ortalama 40.07 TL, motorinin ise 39.11 TL olarak görülüyor.

Ankara’da benzin 41.11 TL’den, motorin 40.16 TL seviyesinden alıcıya ulaşıyor. İzmir’de ise benzinin ortalama fiyatı 41.37 TL, motorin fiyatı 40.47 TL olarak tabelaya yansıyor.