Akaryakıttan alkole büyük zam kapıda

Yeni yılla beraber zamlar peş peşe gelmeye devam ederken petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi artışları akaryakıtla fiyatlarında dev zam kapıyı çaldı. ÜFE netleşmesi ile benzin, motorin ve alkolde ÖTV oranları değişiklik gösterdi. İşte ÖTV düzenlemesinde son durum...

Akaryakıttan alkole büyük zam kapıda
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3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı ÜFE verilerinin açıklanmasıyla beraber akaryakıt ve alkol ürünlerinde uygulanan ÖTV artışlarıyla 6 aylık ÜFE oranında, yaklaşıl yüzde 25'in üzerinde zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM
ÜFE'nin yüzde 25 olmasıyla beraber ÖTV tutarlarında artış yaşanırken 7,52 TL'den 9,40 TL'ye, motorine 7,05 TL'den 8,81 TL'ye artış gösterecek. Yüzde 20'lik KDV oranları eklendiğinde benzinde en az 2,25 TL, motorinde 2,11 TL'lik artış yaşanması bekleniyor.

akaryakıt ve akole zam
YÜZDE 25'LİK ARTIŞ
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparken 3 ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışıyla akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına yaklaşık yüzde 25 zam geleceği bilgisini yayınladı.
3 Ocak tarihiyle beraber devam edecek yükselişlerle otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerinde uygulanan ÖTV tutarlarına 5 aylık ÜFE oranlarında, yaklaşık yüzde 25 üzerinde artış gelecektir.

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