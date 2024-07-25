Akbank, 'Birlikte Geleceğe Buluşmaları' ile Ankara’da İş Dünyasıyla Bir Araya Geldi

Akbank'ın Ankara Buluşması

Akbank, her büyüklükteki işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlediği "Birlikte Geleceğe Buluşmaları"nın üçüncüsünü Ankara'da gerçekleştirdi.

Etkinlik ve Amaç

Bu özel etkinlikte, iş dünyası liderleri bir araya gelerek Türkiye'nin geleceği için gerekli adımları belirlemek amacıyla çalışmalar yaptılar. Akbank, bu buluşmalarla birlikte işletmelerin büyüme stratejilerini şekillendiren çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Ankara'da düzenlenen buluşmanın odak noktalarından biri dijital ve yeşil dönüşüm"Birlikte Geleceğe Paneli"nde, şehrin öncelikli ihtiyaçları göz önüne alındı ve güncel zorluklar ile fırsatlar tartışıldı.

Panel ve Konuşmacılar

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent moderatörlük yaptığı panelde, Gürsel Baran (Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Bülent Oğuz (Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı), Çetin Düz (Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı) ve Levent Çelebioğlu (Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı) gibi önemli konuşmacılar yer aldı.

Ekonomik Bakış Açısı

Ayrıca, Akbank Baş Ekonomisti Çağrı Sarıkaya, "Makro Ekonomik Görünüm ve Beklentiler" adlı sunumu ile katılımcılara Türkiye ve dünya ekonomisine dair öngörüler sundu.

Akbank Genel Müdürü'nden Açıklamalar

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın 76 yıldır işletmelerin yanında olduğunun altını çizerek, "Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler tasarlıyoruz. Her şehrin özel ihtiyaçları doğrultusunda geleceği şekillendirecek adımlar atıyoruz." şeklinde konuştu.

Ankara’nın Önemine Dikkat Çekildi

Gür, Ankara'nın Türkiye ekonomisindeki rolüne de vurgu yaparak, "Bu dinamik şehrimizi güçlü bir yapılanma ile desteklemekten gurur duyuyoruz." dedi. Akbank, yenilikçi çözümleriyle Ankara’nın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.