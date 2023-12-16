Akbank emeklilerin yüzünü güldürdü! 20 gün içinde başvuru şartı var

Emekli vatandaşlara ödeme fırsatı! Akbank başvuruları 20 gün sonra bitiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKBANK EMEKLİ KAMPANYASI

Bankalar emekli müşterilerine promosyon ödemelerini bu sene de sürdürüyor. 31 Aralık tarihine kadar emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşteriler promosyon ödemelerinden faydalanabilecek.





10 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesinin yanında bankadan Axess ya da Wings kredi kartı başvurusu sonrasında beş yeni otomatik fatura talimatı veren müşterilere fatura başı 400 TL, toplam 2 bin TL chip-para ödemesi yapılacak. Emekli maaşı taşıma işlemleri dijital kanallar aracılığıyla şubeye gitmeden kolaylıkla yapılabiliyor. Banka müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında maaş alan müşterilere 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alan müşterilere 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstü maaş alan müşterilere 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.