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Akbank emekliye faizi sıfırladı! Kaymak gibi 15.000 TL de bunu yapanın hesabına yatacak

Akbank emeklilere yapılan ödemeleri artırdı. Nisan ayının sonuna kadar 15.000 TL'nin yanı sıra 2.500 TL daha ödemeyi planlıyor. Bu kapsamda SGK emeklilerinin yapması gerekenler çok basit. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 07.04.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 23:12
Akbank emekliye faizi sıfırladı! Kaymak gibi 15.000 TL de bunu yapanın hesabına yatacak

Emeklilerin aldığı ödemelerin yanı sıra bankalardan da çeşitli kampanya mesajları gelmeye devam ediyor. En son, özel bankalar arasında kampanyalarıyla adından söz ettiren Akbank'ın da bu kervana katıldığı görüldü.

Akbank, yeni kampanyayla SGK emeklilerinin maddi hayatlarına önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. 30 Nisan'a kadar maaşını Akbank'a devreden SGK emeklileri, nakit promosyonlar ve 15.000 TL'ye varan ek avantajlardan oluşan paketten yararlanma fırsatına sahip olacak. Bu benzersiz kampanyayla emeklilerin üzerindeki maddi yükün hafifletilmesi ve onlara bankacılık işlemlerini daha ucuza yapma olanağı sağlanması amaçlandı.

"Emeklilere toplam ödeme 17.500 TL"

Akbank'ın sunduğu bu promosyon kapsamında emekliler, harika nakit promosyonlarının yanı sıra Axess veya Wings kart hesaplarına ekleyecekleri her yeni otomatik fatura ödeme talimatında 2.500 TL'ye varan chip-para kazanma imkanına sahip olacak. Bu da toplam 17.500 TL'ye kadar ödül kazanma şansınız olduğu anlamına geliyor.

"Faizsiz para çekebilirsiniz"

Bu promosyon aynı zamanda maaşınızdan 4 gün öncesine kadar paranızı %0 faizle çekme imkanı da sunmakta. Bu özellikle birlikte Akbank'tan emekli maaşını alan ve emeklilik hesabında limit aşımı bulunan müşterilere yöneliktir. Bu avantaj, müşterilerin bordro tarihinden dört gün öncesinden bordro tarihine kadar mevcut fazla kredi limitlerini %0 faizle kullanmalarına olanak sağlamaktadır.

Akbank emekliye faizi sıfırladı

Kimler başvurabilir?

Maaşını Akbank'a aktarmak isteyen her SGK emeklisi bu promosyondan yararlanabilir. Başvurular Akbank şubesinden veya Akbank internet bankacılığı hizmetinden kolaylıkla şahsen yapılabilecek.

Akbank, emekli tüm müşterilerine bu avantajları sunarak finansal hizmetlerde yenilikçi ve öncü yaklaşımını bir kez daha ortaya koymaktadır. Müşteri memnuniyetiyle birlikte finansal güveni de her zaman ön planda tutmayı başaran Akbank, bu kampanyayla emeklilerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve aynı zamanda da finansal esneklik sağlamayı hedefliyor. Akbank'ın emeklilere özel sunduğu maddi faydalarla dolu bu kampanya, emeklilerin yüzünü güldürecek.

Emekliliğini daha uygun koşullarla yönetmek isteyenleri Akbank'ın ayrıcalıklı dünyasına davet ediyoruz. Bu teklif, maaşlarını korumak, cömert nakit teşviklerinden ve diğer avantajlardan faydalanmak steyen emeklilere yönelik kaçırılmayacak fırsat sunmakta..

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Akbank emekliye faizi sıfırladı! Kaymak gibi 15.000 TL de bunu yapanın hesabına yatacak

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