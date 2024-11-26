Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Turizm Sektörüne Destek Sürdürülecek

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür'den Turizm Yatırım Forumu'nda Çarpıcı Açıklamalar

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nda, turizm ekosistemine olan desteklerinin önemini vurguladı. Gür, turizme destek olmanın, bankalarının önemli bir sorumluluğu olduğunu belirterek, "Tüm ekosisteme değer katmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Dijital Kanallarla Verimlilik Artıyor

Gür, özellikle dijital kanallarda yapılan geliştirmelerle turizm işletmelerinin daha verimli biçimde yönetilmesine yardımcı olduklarını ifade etti. Türkiye'nin coğrafi zenginlikleri ve tarihi mirası sayesinde her yıl milyonlarca turisti ağırladığını hatırlatan Gür, turizmin ekonomik kalkınmada kritik bir rol oynadığını söyledi.

Turizm Sektörünün Önemi

Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkılar sağlayan turizm sektörünün, milli geliri artırma ve istihdam yaratma açısından kayda değer bir potansiyele sahip olduğunu belirten Gür, "Sektöre dair gelişmeler, ülkemizin turizmdeki büyüme potansiyelinin altını çizmektedir" dedi.

Sürdürülebilir Turizm İçin Yenilikçi Projeler

Kaan Gür, iklim değişikliği sorununa dikkat çekerek, yenilikçi ve çevre dostu projelerle sürdürülebilir turizm anlayışını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Akbank olarak, iklim direncini artırmaya yönelik çözümler geliştirmeye büyük önem verdiklerini söyleyen Gür, 2021 yılında piyasaya sundukları Mavi Finansman Ürün Paketini örnek gösterdi.

Geleceğe Yatırım

Gür, sürdürülebilir finans faaliyetlerini, uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcı beklentilerine paralel olarak geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Son olarak, Türkiye'nin bu alandaki başarılı ivmesini artırmak adına iş birliğinin önemine değinerek, "Bugünkü buluşmamız yeni fırsatlar yaratacaktır" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nun açılışına katılarak konuşma yaptı.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nun açılışına katılarak konuşma yaptı.