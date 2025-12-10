DOLAR
Sivas Sanayi Zirvesi'nde Demirağ OSB vurgusu: Zeki Özdemir'den yatırım çağrısı

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Sanayi Zirvesi'nde Demirağ OSB'nin stratejik önemini vurgulayarak bölgeyi Türkiye’nin örnek OSB’si haline getirme hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:09
Sivas Sanayi Zirvesi'nde Demirağ OSB ön plana çıktı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, yoğun katılımla gerçekleşen Sivas Sanayi Zirvesi'nde kentin sanayi vizyonuna ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Özdemir, konuşmasında kentin köklü sanayi mirasına ve geleceği şekillendirecek stratejik yatırımlara dikkat çekti.

Demiryolu mirası ve yüksek teknoloji vurgusu

Özdemir, Sivas’ın sanayi geçmişinin demiryolu ile şekillendiğini hatırlatarak kentin geldiği noktayı şöyle değerlendirdi: "Demiryolu sanayisiyle temelleri atılan Sivas sanayisi, bugün yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, savunma sanayine özellikle de optik alanında önemli katkılar sunan Aselsan gibi güçlü yatırımlarla bambaşka bir noktaya ulaşmış durumda."

"Hedefimiz Türkiye’nin örnek OSB’si olmak"

Programın en önemli başlığının Demirağ Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirten Özdemir, bölgenin şehir ve ülke ekonomisi açısından taşıdığı stratejik rolü şu sözlerle dile getirdi: "Hepimizin ortak hedefi, ortak ideali olan bu bölgeyi geliştirmek ve Türkiye’nin örnek gösterilen, özel bir organize sanayi bölgesi hâline getirmek. Bunun için hepimize sorumluluk düştüğünün farkındayız."

Sanayicilere açık davet

Özdemir, Sivas’a yatırım yapan sanayicileri memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek özellikle İstanbul’dan gelen yatırımcılara dikkat çekti. Kendisi, "Bugün salona baktığımda, başta hemşehrimiz Mustafa Aydoğdu abimiz olmak üzere İstanbul’dan gelip Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım yapan sanayicilerimizi görmek bizleri mutlu ediyor. Ekonomik ya da jeolojik sebeplerle artık yeni alternatifler arayan tüm sanayicilerimizi gönül rahatlığıyla Sivas’a davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Demirağ OSB'nin büyüme potansiyeli

Özdemir, Sivas’ın demiryolu sanayisinden aldığı güçle geleceğe daha iddialı yürüdüğünü belirterek Demirağ OSB’nin bu mirası ileri taşıyacak kapasitede olduğunu söyledi: "Demiryolu sanayisi Sivas için çok değerli bir miras. Demirağ OSB’nin altyapısı demiryolu sanayisinin gelişmesine son derece uygun ve yeni projelerle bölgenin daha da büyüyeceğine inanıyoruz."

Bölgede yükselen yeni tesislerin şehir ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Özdemir, "Fabrikaların birer birer yükselmesi, bacaların tütmesi hepimizin ortak temennisi. Bundan hem şehir hem ülke olarak büyük kazanç sağlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Üniversite-sanayi iş birliği

Konuşmasını, şehrin iki önemli yükseköğretim kurumu olan Cumhuriyet Üniversitesi ile Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin sanayi gelişimindeki rolüne değinerek tamamlayan Özdemir, "Sanayimizi büyütürken üniversitelerimizle iş birliği içinde olmamak zaten düşünülemez. Her iki üniversitemizle, tüm akademisyenlerimizle ve öğrencilerimizle birlikte bu yolda hızlı ve kararlı bir şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

