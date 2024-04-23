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Akbank müşterilerine 31 Mayıs duyurusu! Bunu yapmayan dev indirimden mahrum kalacak

Akbank, kart sahiplerine duyuruda bulundu. Banka, indirim kampanyasını açıkladı. Akbank müşterileri birçok sektörde olduğu farklı avantajlardan yararlanabiliyor. Bankanın sürekli yenilediği kampanyala

Yayın Tarihi: 23.04.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 14:13
Akbank müşterilerine 31 Mayıs duyurusu! Bunu yapmayan dev indirimden mahrum kalacak

Akbank kartı sahipleri için heyecan verici bir duyuru geldi! Artık, kodunuzu alıp harekete geçme zamanı! Akbank, kart sahiplerine yeni bir indirim kampanyasıyla müjde verdi. Banka, müşterilerine birçok sektörde farklı avantajlar sunuyor. Özellikle, bankanın düzenli olarak güncellediği kampanyalar büyük ilgi görüyor. Her müşterinin katılabileceği bu indirim kampanyasının detayları da açıklandı. Bu fırsatı kaçırmamak için kodunuzu hemen alın ve avantajlardan yararlanın! İşte diğer detaylar...

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AKBANK KART SAHİPLERİNE ÖNEMLİ FIRSAT

Akbank, müşterileri için heyecan verici bir kampanya duyurusu yaptı! 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyada, Akbank Mobil uygulaması üzerinden katılım sağlanabilecek. Akbank Mobil'e giriş yaptıktan sonra, "Senin İçin" menüsünde yer alan "Kampanyalar ve Fırsatlar" bölümünden "Nostaljik Lezzetler İndirim Kampanyası" detaylarına ulaşılacak. Buradan kişiye özel indirim kodu alınabilecek. Bu kampanya, Akbank müşterilerine özel bir fırsat sunarken, nostaljik lezzetleri daha uygun fiyatlarla deneme şansı verecek. Kampanya detaylarına Akbank Mobil uygulaması üzerinden kolayca erişilebilecek ve kişiye özel indirim kodu alınabilecek. Bu fırsatı kaçırmamak için Akbank müşterilerinin kampanyaya hemen katılım sağlaması önemli.

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Akbank, nostajiklezzetler.com üzerinden başlattığı kampanyanın detaylarını açıkladı! Kampanya, 17 Nisan-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında sınırlı sayıdaki Akbank Mobil müşterilerine yönelik olacak. Akbank Mobil'den alınacak kodlarla nostajiklezzetler.com'da yapılacak alışverişlerde %15 indirim fırsatı sunulacak. Kampanya kapsamında herhangi bir alt tutar şartı bulunmazken, indirim kodları tek kullanımlık ve kişiye özeldir. Her müşteri yalnızca bir kez kampanyadan yararlanabilir. İndirim kodları, nostajiklezzetler.com ödeme adımında "Kupon Kodu Kullan" alanına girilmelidir ve son kullanma tarihi 31 Mayıs 2024'tür. Ancak, bu kodlar diğer indirimlerle birleştirilemez ve parça parça kullanılamaz. Kampanya kapsamında verilecek kodlar sınırlıdır ve belirlenen limite ulaşıldığında kampanya sona erecektir. Akbank ve MD Nostaljik Bakkal Elektronik Hizmetler İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, kampanyayı tek taraflı olarak durdurma, uzatma veya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İptal edilmesi durumunda, kampanyadan yararlanılmış kodlar geçerliliğini korur ve katılımcılar bu koşulları kabul etmiş sayılır. Bu kampanya, Akbank müşterilerine özel indirim fırsatları sunarken, indirim kodlarını kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

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