Çeyiz hazırlayanlara tencere seti geliyor! A101 aktüel ürünler indirimi başladı

Bolu'da A101 mağazaları, 5 Mayıs 2024 Pazar gününe kadar sürecek büyük fırsatlarla dolu bir kampanyaya imza atıyor. Elektronikten mutfak aletlerine, ev gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunan mağazalar, Anneler Günü öncesinde alışveriş tutkunlarını memnun etmeye hazırlanıyor.

Teknoloji Ürünlerinde Büyük Kampanya

Teknoloji meraklıları için cazip seçenekler sunan kampanyada, Toshiba ve Samsung gibi önde gelen markaların ürünlerinde önemli fiyat indirimleri mevcut. Toshiba'nın Ultra HD Smart LED TV'leri özellikle dikkat çekiyor. Yine Apple’ın son modeli olan iPhone 14 ve Samsung'un Galaxy serisi cep telefonlarında da büyük avantajlar bulunuyor.

Kişisel Bakım Ürünlerinde Cazip Fiyatlar

Kişisel bakım kategorisinde, Philips'in güçlü buharlı ütüsü 2.799 TL'den, Remington'un seramik saç düzleştiricisi 799 TL'den ve Goldmaster'ın etkili saç kurutma makinesi 479 TL'den satışa sunuluyor. Bununla beraber Korkmaz el mikseri 799 TL, Arnica doğrayıcı 879 TL ve QU çay makinesi 699 TL fiyatlarla alıcılarını bekliyor.





Ayakkabı ve aksesuarlar kategorisinde, VANS ve Crocs gibi popüler markaların ürünleri de indirimli fiyatlarla satılıyor. VANS kadın ayakkabıları 1.699 TL'den, erkek ayakkabıları ise 1.799 TL'den satın alınabilirken, Crocs çocuk terlikleri 1.049 TL'den, kadın/erkek terlik modelleri ise 1.199 TL'den alıcı buluyor.

Mutfak Ürünleri ve Ev Aletlerinde İndirim

Ev aletleri ve mutfak ürünleri arayanlar için de çeşitli seçenekler mevcut. WMF ve TEFAL gibi markaların kaliteli tencere setleri ve düdüklü tencereleri, Korkmaz çaydanlık takımı gibi ürünler büyük ilgi görüyor. WMF Quality One 4 parça tencere seti 5.699 TL, WMF Perfect düdüklü tencere 6.299 TL, TEFAL Duetto 7 parça tencere seti 3.999 TL, Korkmaz Tessa düdüklü tencere 3.299 TL gibi fiyatlarla raflarda yerini alıyor.