Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüsü 10 yıl sonra açığa çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi

CEM GARİPOĞLU İLE İLGİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN GERÇEKLER…

Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talep edilmiş ve konu ile ilgili olarak da bir bilir kişi atanmıştı. İşte Garipoğlu’nun otopsi fotoğraf ve görüntülerindeki detaylar…





İstanbul Bahçeşehir'de, 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu tarafından işlenen bu cinayet yıllarca herkesi derinden sarsmıştı.

24 yıl hapis cezası onanan Garipoğlu, 2014'te tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği iddia edildi. Ancak bu intihar haberine de bir çok kişi edense inanmamıştı. Ölen kişinin Gripoğlu olmadığı yıllardır konuşulan konulardan biriydi. Karabulut ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etmiş ancak savcılık kurumu bu isteği reddetmişti. Bunun üzerine de Cem Garipoğlu'nun babası Hayyam Garipoğlu bu konu ile ilgili olarak savcılığa başvuru yaptı ve mezarın açılıp bu iddiaların son bulmasını istedi.

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'ndan Cem Garipoğlu'nun otopside çekilen fotoğraf ve videoları istedi. Daha sonra bu belgeler bilir kişi tarafından incelendi.

CEM GARİPOĞLU'NUN YÜZÜ NET

Görüntülerde, Garipoğlu'nun yüzünün net bir şekilde görüldüğü belli oluyor. Garipoğlu’nun sağ ve sol el parmaklarında morarma olduğu dikkat çekiciydi.bunun üzerine Karabulut ailesi ise Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yani mezarın açılması talebinde ısrar etti. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olmaması halinde de işlemi yapan memurlara işlem yapılması dava açılması istendi. Şimdi savcılığın kararı bekleniyor.