Bist 100
10.276,88 0%
DOLAR
32,34 -0,07%
EURO
34,88 0,06%
ALTIN
2.378,64 -0,26%

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüsü 10 yıl sonra açığa çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi

Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talep edilmiş ve konu ile ilgili olarak da bir bilir kişi atanmıştı. İşte Garipoğlu’nun otopsi fotoğraf ve görüntülerindeki detaylar…

Yayın Tarihi: 04.05.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 00:30
Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüsü 10 yıl sonra açığa çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi

CEM GARİPOĞLU İLE İLGİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN GERÇEKLER…

Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talep edilmiş ve konu ile ilgili olarak da bir bilir kişi atanmıştı. İşte Garipoğlu’nun otopsi fotoğraf ve görüntülerindeki detaylar…

cem

İstanbul Bahçeşehir'de, 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu tarafından işlenen bu cinayet yıllarca herkesi derinden sarsmıştı.

24 yıl hapis cezası onanan Garipoğlu, 2014'te tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği iddia edildi. Ancak bu intihar haberine de bir çok kişi edense inanmamıştı. Ölen kişinin Gripoğlu olmadığı yıllardır konuşulan konulardan biriydi. Karabulut ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etmiş ancak savcılık kurumu bu isteği reddetmişti. Bunun üzerine de Cem Garipoğlu'nun babası Hayyam Garipoğlu bu konu ile ilgili olarak savcılığa başvuru yaptı ve mezarın açılıp bu iddiaların son bulmasını istedi.

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'ndan Cem Garipoğlu'nun otopside çekilen fotoğraf ve videoları istedi. Daha sonra bu belgeler bilir kişi tarafından incelendi.

CEM GARİPOĞLU'NUN YÜZÜ NET

Görüntülerde, Garipoğlu'nun yüzünün net bir şekilde görüldüğü belli oluyor. Garipoğlu’nun sağ ve sol el parmaklarında morarma olduğu dikkat çekiciydi.bunun üzerine Karabulut ailesi ise Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yani mezarın açılması talebinde ısrar etti. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olmaması halinde de işlemi yapan memurlara işlem yapılması dava açılması istendi. Şimdi savcılığın kararı bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Çeyiz hazırlayanlara tencere seti geliyor! A101 aktüel ürünler indirimi başladı

3 kamu bankasından emekliye 7000 TL trink ödeme! Şubeye gitmeye bile gerek yok!

Honda bu modelini 423 bin TL'ye satışa sundu! İkinci el parasına sıfır araç fırsatı

Sevince tam seven 5 burç belirlendi! Gözleri aşktan başka bir şey görmüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüsü 10 yıl sonra açığa çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi

Temassız kartla işlem yapanlara 1 Temmuz uyarısı! Artık aynı olmayacak

Çeyiz hazırlayanlara tencere seti geliyor! A101 aktüel ürünler indirimi başladı

Sevince tam seven 5 burç belirlendi! Gözleri aşktan başka bir şey görmüyor

KPSS şartı kaldırıldı! PTT yüksek maaşla personel alımı için düğmeye bastı!

6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe

Düşüşe geçen gram altın ok gibi fırlayacak! O tarihte 3000 TL'ye çivileme atlayacak

Honda bu modelini 423 bin TL'ye satışa sundu! İkinci el parasına sıfır araç fırsatı

Ankaralıları kahreden zam kararı! 5 ayda ikinci zam cepleri kavuracak

Tek TIK'a 120.000 TL ödeme! Kamu bankasında yelkenler fora

Cebinde kredi kartı olanlar dikkat! Limitler gece yarısı değiştirildi!

3 kamu bankasından emekliye 7000 TL trink ödeme! Şubeye gitmeye bile gerek yok!