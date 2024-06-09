Akbank müşterilerine SMS ile duyuruldu! Hesaplara 500 TL ek ödeme yapılacak!

Birçok banka, müşterilerinin harcarken kazanmasını sağlayan özel yeni kredi kartı kampanyaları başlatıyor. Bu kampanyalar sayesinde kredi kartı kullanımı önceki yıllara göre ciddi oranda arttı.

"500 TL hediye edilecek"

Akbank'ın öncülüğünde yeni kampanya kapsamında bireysel Troy Logolu kartlarınız ile giyim, elektronik ve sektörlerde yapacağınız 1.000 TL'nin üzerindeki her harcamanızda 100 TL toplamda ise 500 TL chip kazanabileceksiniz. Kazanılan hediye chipler anlaşmalı tüm işyerlerinde kullanılabilir. Bu sayede müşteriler ciddi bir indirimle ya da ücretsiz harcama yapabilecek.

Nasıl katılacağım?





Kampanyadan yararlanmaya başlamak için ana kart sahibinin ilk harcamadan önce Juzdan üzerinden “Hemen Katıl” butonuna tıklaması veya “TROY500” yazıp 4566'ya SMS göndererek kampanyaya kayıt yapılması gerekmektedir.

Kampanya koşulları

Giyim, elektronik ve akaryakıt kampanyasında bir müşteri 500 TL'ye kadar chip kazanabiliyor. Kampanya çevrimiçi harcamayı içerir.

Bu kampanya Türkiye ve KKTC'deki harcamaları kapsamakta olup, yurt dışı harcamaları kapsamamaktadır.

Kampanyadan sadece aynı iş yerinden aynı gün yapılan ilk işlem ödül kazanacaktır. Kazanılan chipler kampanya koşullarının sağlanmasından sonra 4 iş günü içerisinde karta yüklenecektir.

Kampanyada Axess Troy logolu bireysel kartlar ve Akbank Kart Troy logolu bireysel kartlar yer almaktadır.

Wings, Bank`O Card Axess (Odea Bank), ticari kartlar, Free Kartlar, Troy logosu olmayan Akbank Kartları ve Troy logosu olmayan Axess kartları kampanyaya dahil edilmemiştir.

Chip coin kullanılarak yapılan işlemler kampanya kapsamında değildir.

Nakit çekme, EFT/Fon Transferleri, fon alım/satım işlemleri, BES işlemleri, anlık/otomatik faturalar, vergi ödemeleri ve chip alımları kampanyanın içeriğine alınmamıştır.

Katılım için gönderilen SMS; Operatörün kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

Satın almanın yapıldığı işyerinin sisteminde kayıtlı olan departman bilgilerinin doğruluğunun sağlanması sorumluluğu işyerine aittir. İptal ve iade durumunda hesaplanan chip tutarı iade edilecektir.

Chip kullanılması durumunda borç ekstreye yansıtılacaktır.

Akbank T.A.Ş. kampanyayı hem durdurma hem de kampanya koşullarında değişiklik yapma hakklarını saklı tutmaktadır.