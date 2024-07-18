Akbank başvuran tüm müşterilere 9.600 TL ödeyecek! 31 Temmuz'a kadar süre verildi

Akbank'ın Juzdan uygulaması kapsamında sunduğu kampanyayla temmuz ayı sonuna kadar Axess ve Wings kartı sahiplerini özel bir fırsat bekliyor.

Temmuz ayının bitimine kadar Akbank üyelik alışverişlerinde toplam 9.600 TL'nin üzerinde bahşiş, 590.000 mil puana varan indirim, %25'e varan indirim fırsatları ve taksit promosyonları sunuluyor. Ayrıca Axess kartınız veya Wings kartınız olmasa bile hemen Akbank Mobil'e başvurarak kartınızı hemen kullanabilirsiniz.

Akbank, Axess ile Wings kartı sahiplerine indirim sunmaya devam edecek. Axess sahipleri, 31 Temmuz'a kadar her 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 60 TL olmak üzere toplam 300 TL bahşiş kazanabilecek. Wings sahipleri ayrıca ay sonuna kadar her 1.500 TL ve üzeri alışverişlerinde 6.000 mil olmak üzere toplam 30.000 mil kazanacak.

Her iki kampanyadan faydalanmak için ay sonundan önce Juzdan'a üye olmanız yeterli. Juzdan ayrıca Axess, Wings ile Akbank kart sahiplerine özel hazırlanan ve yüzlerce markada geçerli olan chip-para sık uçuş puanı, indirim, taksit kampanyaları da sunuyor.

Öne çıkan kampanyalar nelerdir?





Eğitim kurumlarında 1.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar nakit ödemelerde faizsiz 6 taksit,

Wings 3 ile 1.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar araç verginizi faizsiz ve taksitsiz olarak ön ödeyebilirsiniz,

2.000 TL ve üzeri araç vergisi ödediğinizde 10.000 mil puana kadar kazanabilirsiniz,

Taşıt vergisi ödemelerinde, Troy logolu Axess kartı kullanılarak vergi dairelerinde yapılacak 1.000 ile 1.000.000 TL arasındaki nakit harcamalara faizsiz 5 taksit yapılacak,

Sağlık harcamaları için 1.000 TL ile 500.000 TL arasındaki nakit harcamalara faizsiz ve aynı zamanda ücretsiz 3 taksit,

İkinci ve sonraki 3.000 TL ve üzerinde giyim ve elektronik alışverişlerinizde 10.000 mil puan, toplamda 40.000 mil puan,

Seyahat Acentası/Ulaşım, Konaklama, Havayolu ve Araç Kiralama sektörlerinde toplam 30.000 TL'lik satışa 60.000 Mil Puan,

Yurt dışında yapacağınız her 4.000 TL ve üzerinde harcamanıza 8.000 Mil Puan, toplam 40.000 Mil Puan,

Akbank kartı ile market sektöründe 750TL ve üzeri ikinci ve sonraki kullanımlarda 40 TL chip para, toplam 200 TL,

Tohum Otizm Vakfı’na bağışta bulunduğunuz takdirde 50 TL'ye kadar olan bağış paranızın 5 katını ödeyerek 250 TL'lik chip-paranın silinmesi sağlanıyor,

Altınyıldız Classics Store ve altınyildizclassics.com'dan yapacağınız 5.000 TL ve üzeri ilk alışverişinizde 500 TL tutarında chip-para kazanma şansı.