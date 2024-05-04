Akbank'tan bal gibi promosyon müjdesi! Maaşı 10-15-20.000 TL olan emekli hemen başvursun!

Hem kamu bankaları hem de özel bankalar tarafından emeklilere sunulan promosyon ödemelerine devam ediliyor. Emeklilere sunulan bu promosyon kampanyasıyla beraber vatandaşlara çeşitli imkan sağlamaktadır.

Akbank tarafından Mayıs ayına özel kampanya sunulmaya devam ediliyor. Bankalar tarafından emeklilere özel kampanya sunulmaktadır. Sunulan bu kampanya dahilinde Akbank tarafından emeklilere promosyon ödemesi yapılmaktadır. Mayıs ayının başında bulunduğumuz bugünlerde Akbank'tan müjdeli haber geldi. Mayıs ayına özel sunulan kampanya kapsamında emeklilere promosyon ödemesi yapılmaya devam ediliyor. Türkiye'de emeklilerin ek geliri olan maaş promosyonları en çok araştırılan konuların başında yer aldı.

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Türkiye genelinde yaklaşık olarak 16 milyon emekli bulunmaktadır. Bankalar tarafından sunulan emekli promosyonu emeklilerin geçim sıkıntılarını da gidermiş oluyor. Emekli maaş promosyonlarıyla alakalı olarak yeni bir dönem başladı.

Mayıs ayında verilen emekli promosyonu maaş oranına göre verilmektedir. Maaş oranına göre verilen promosyon oranı ise;

10 bin TL'ye kadar emekli maaş alan emeklilere 6250 TL,

10 bin TL ile 15 bin TL emekli maaşı alan emeklilere 10 bin TL,

15 bin TL ile 20 bin TL emekli maaşı alan emeklilere 12.500 TL,

20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alan emeklilere 15 bin TL promosyon ödemesi verilecektir.