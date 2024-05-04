Bist 100
10.276,88 0%
DOLAR
32,34 -0,07%
EURO
34,88 0,06%
ALTIN
2.378,64 -0,26%

Akbank'tan bal gibi promosyon müjdesi! Maaşı 10-15-20.000 TL olan emekli hemen başvursun!

Bankalar tarafından emeklilere ek ödeme fırsatı sunulmaya devam ediliyor. Akbank tarafından da ek ödeme imkanı sunuldu.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 21:28
Akbank'tan bal gibi promosyon müjdesi! Maaşı 10-15-20.000 TL olan emekli hemen başvursun!

Hem kamu bankaları hem de özel bankalar tarafından emeklilere sunulan promosyon ödemelerine devam ediliyor. Emeklilere sunulan bu promosyon kampanyasıyla beraber vatandaşlara çeşitli imkan sağlamaktadır.

Akbank tarafından Mayıs ayına özel kampanya sunulmaya devam ediliyor. Bankalar tarafından emeklilere özel kampanya sunulmaktadır. Sunulan bu kampanya dahilinde Akbank tarafından emeklilere promosyon ödemesi yapılmaktadır. Mayıs ayının başında bulunduğumuz bugünlerde Akbank'tan müjdeli haber geldi. Mayıs ayına özel sunulan kampanya kapsamında emeklilere promosyon ödemesi yapılmaya devam ediliyor. Türkiye'de emeklilerin ek geliri olan maaş promosyonları en çok araştırılan konuların başında yer aldı.

Akbank Kesenin Ağzını Açtı!

Akbank

Türkiye genelinde yaklaşık olarak 16 milyon emekli bulunmaktadır. Bankalar tarafından sunulan emekli promosyonu emeklilerin geçim sıkıntılarını da gidermiş oluyor. Emekli maaş promosyonlarıyla alakalı olarak yeni bir dönem başladı.

Mayıs ayında verilen emekli promosyonu maaş oranına göre verilmektedir. Maaş oranına göre verilen promosyon oranı ise;

10 bin TL'ye kadar emekli maaş alan emeklilere 6250 TL,

10 bin TL ile 15 bin TL emekli maaşı alan emeklilere 10 bin TL,

15 bin TL ile 20 bin TL emekli maaşı alan emeklilere 12.500 TL,

20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alan emeklilere 15 bin TL promosyon ödemesi verilecektir. 

İLGİLİ HABERLER

Anneler Günü hediyeniz Halkbank'tan: Banka kolları sıvadı

Eşinden habersiz bunu yapanlar yandı! Hem eşsiz hem parasız kalabilirler!

Göz altı morluklarını silgi gibi silen mucize yağ! Genetik morluklar bile silinip gidecek

81 ile kara haber tez ulaştı! Bir gecede 150 TL birden zam geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
7
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

Göz altı morluklarını silgi gibi silen mucize yağ! Genetik morluklar bile silinip gidecek

Anneler Günü hediyeniz Halkbank'tan: Banka kolları sıvadı

İhtiyaç sahibi ailelere tek seferlik 3.504 TL yardım! e-Devlet başvuru ekranı açıldı

Paranızı kat be kat katlayacak formül: 22.644 TL kazanç imkanı sunuluyor

Akbank'tan bal gibi promosyon müjdesi! Maaşı 10-15-20.000 TL olan emekli hemen başvursun!

81 ile kara haber tez ulaştı! Bir gecede 150 TL birden zam geldi!

Yüksek limit var, faiz yok! İş Bankası faizsiz kredi musluğunu açtı

Emeklinin gözünde şimşek çaktıran 12.000 TL ek ödeme! Bakanlık gece yarısı onayladı

Eşinden habersiz bunu yapanlar yandı! Hem eşsiz hem parasız kalabilirler!

THY kadın erkek kabin memuru alımı! Asgari ücretin üç katı maaşla iş fırsatı!

Altını olan bu rakamı duyunca asla bozdurmayacak! Rekor için açık açık tarih verildi

Emekliye Mayıs piyangosu çıktı! Maaşa ek 15.500 TL için onay mührü basıldı