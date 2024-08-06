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Akdeniz İhracatçı Birlikleri Temmuzda Dış Satımda Rekor Kırdı

AKİB, temmuz ayında 1,32 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek önemli bir artış sağladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:16
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Temmuzda Dış Satımda Rekor Kırdı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Temmuzda 1,32 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, temmuz ayında 1,32 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Geçen Yıla Göre Yüzde 17 Artış

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, birliklerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre dış satımda yüzde 17 oranında bir artış kaydettiğini belirtti.

Türkiye İhracatına Katkı

Türkiye'nin temmuz ayındaki toplam ihracatına AKİB olarak yüzde 6,9 katkı sağladıklarına dikkat çeken Doğan, "Temmuzda en yüksek ihracat değerlerine demir-çelik, kimya, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde ulaştık." dedi.

Artış Oranları

Demir-çelik ihracatında yüzde 79, hayvansal gıdada yüzde 75 oranında artış yaşadıklarını ifade eden Doğan, hazır giyimde yüzde 21, mobilyada yüzde 9, yaş meyve sebzede yüzde 5 ve kimyada yüzde 2 oranında bu artışın yansıdığını vurguladı.

Önemli Pazarlar

Temmuz ayı itibarıyla en yüksek ihracat değerlerine Mısır, Irak ve Hollanda pazarlarında ulaşan Doğan, birliklerinin 27 binin üzerinde üyesi ile "İhracatla Yükselen Türkiye" vizyonuna güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

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