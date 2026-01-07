Akın Bigadiç’te Damızlık Koç Dağıttı — Üreticiye Destek ve 200 Milyon TL Yatırım

Başkan Akın’tan Bigadiç’te üreticiye müjde: Damızlık koçlar dağıtıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bigadiç’te düzenlenen "Damızlık Koç Dağıtım Töreni"nde yaptığı açıklamada, küçük aile tipi üreticiyi güçlendirmeye yönelik projelerini anlattı. Törene; Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve basın mensupları katıldı.

Törende açıklanan destekler ve hedefler

Akın, Balıkesir’i "Tarımın ve hayvancılığın başkenti" olarak tanımlayarak, hayvancılık sektörüne verdiği önemi vurguladı. Bigadiç, Dursunbey ve İvrindi’deki Damızlık Koç/Koyun Üretim Tesislerinde yaklaşık 1000 baş koyun yetiştirildiğini belirten Akın, bunların üreticilere verildiğini söyledi.

Akın, "20-100 baş arası koyunu bulunan vatandaşlarımıza damızlık koçlarını dağıttık" diyerek projenin amacını şöyle özetledi: küçük aile tipi üreticiyi desteklemek, üretimi daha kaliteli ve verimli hale getirmek, üreticinin katma değerini artırmak ve ekonomiye katkı sağlamak.

Hibe programı ve sürdürülebilir destek

Başkan Akın, sosyal yardım başvurusunda bulunan ve yapılan sosyal inceleme sonucu ihtiyacı belirlenen ailelere yönelik yeni bir uygulamayı açıkladı. Buna göre damızlık tesislerde yetiştirilen 10 dişi, 1 erkek olmak üzere toplam 11 damızlık hayvan yüzde 100 hibe ile verilecek. Akın, bunun üreticilere bir başlangıç sağlayacağını ve zamanla sürülerin büyüyerek ailelerin geçimini sağlamasında katkı sunacağını ifade etti.

Her yıl farklı ilçelerde en az 100 damızlık koç dağıtmayı ve ihtiyaç sahibi en az 10 aileye 10 dişi, 1 erkek damızlık hayvan vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Kırsal hizmetler ve yatırımlar

Akın, Bigadiç’te yürütülen kırsal hizmetleri ayrıntılı şekilde sıraladı: 169 ana arı gözü dağıtımı, 14 bin marul fidesi ve sıvı gübre desteği, 8 bin 350 kg ryegrass tohumu ve 5’li karışım yem bitkisi desteği, salça makinesi, 17 bin m2 sera naylonu, süt soğutma tankı, tohum temizleme makinesi, toprak analizi çalışmaları ve toplam 368 bin sebze fidesi desteği verildiğini aktardı.

Ayrıca üretime yönelik katma değerli çalışmalardan bahseden Akın, Gömeç bamyası alımıyla cips üretimi ve Sındırgı’dan alınan susamların tahin ve kavrulmuş susam, susam yağı gibi ürünlere dönüştürülerek ekonomik değer kazandırıldığını söyledi. Tarımda kadın emeğinin önemine dikkat çekerek, sağlık güvencesi olmayan kadınlara ücretsiz sağlık taramaları yapıldığını vurguladı.

Altyapı ve mali büyüklük

Bigadiç’e yapılan altyapı çalışmalarına dair bilgi veren Akın, BASKİ’nin 1 Nisan’dan bu yana ilçede 75 bin metrelik hatta çalışma yürüttüğünü; Elyapan, Fethibey, Değirmenli, Kayırlar, Kozpınar, Yolbaşı, Yürücekler ve Çeribaşı mahallelerinde içme suyu sorunlarını çözdüklerini, kanalizasyonları yenilediklerini söyledi. Sadece BASKİ yatırımlarıyla Bigadiç’e 165 milyon TL harcandığını ve BASKİ dahil toplam yatırımın yaklaşık 200 milyon TL olduğunu belirtti.

Diğer destekler arasında 600 Yakın Kart desteği, 11 bin adet su faturası desteği, 13 bin noktada sosyal hizmet ulaştırılması, 215 yeni kamera kurulumu, 253 can dostuna aşılama ve tedavi, 22 bin 600 noktada haşereyle mücadele ve atıklardan 2 bin megavat enerji üretimi yer aldı.

Başkan Akın’ın veda mesajı

Umre ibadetini yerine getirmek üzere bu gece kutsal topraklara gideceğini açıklayan Akın, hemşehrilerinden helallik istedi. Daha önce iki kez umre ziyaretinde bulunduğunu hatırlatarak, bu gece üçüncü umresine gideceğini ve dualarını talep ettiğini ifade etti: "Hakkınızı helal edin. Dualarınızı eksik etmeyin."

BİGADİÇLİ ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ BAŞKAN AKIN GÜLDÜRDÜ