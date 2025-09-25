Akkuyu NGS'de 319 Türk mühendis: Hedef Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil etmek

Akkuyu NGS'de Türk mühendislerin hedefi: Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil etmek

SERKAN AVCİ - Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında görev yapan Türk mühendisler, projenin ülkenin nükleer enerji yolculuğunda en kritik adım olduğunu belirtiyor.

Proje ölçeği ve takvim

Gülnar ilçesindeki sahada, her biri 1200 megavat kapasitede olacak 4 reaktör için eş zamanlı inşaat çalışmaları yürütülüyor. Devreye alma sürecine giren ve yakın zamanda işletmeye alınması planlanan birinci ünitede sistem ekipmanları testlerden geçiriliyor ve işleyişleri titizlikle kontrol ediliyor. Santralin ilk ünitesinin devreye girmesinin ardından diğer ünitelerin birer yıl arayla hizmete alınması öngörülüyor.

Santral tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Planlanan işletme ömrü 60 yıl olup, bu sürenin ayrıca 20 yıl daha uzatılma imkânı bulunuyor.

Türk mühendislerin rolü ve görüşleri

Projede 319 Türk mühendis istihdam ediliyor. Santralin öneminin bilinciyle görev yapan mühendisler, nükleer enerji alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve Akkuyu'yu Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil edecek en kritik adım olarak görüyor.

Nükleer Güvenlik Birimi: Mehmet Türütoğlu

Nükleer Güvenlik Birimi Fizik Hesaplamaları Baş Uzmanı Mehmet Türütoğlu (33), AA muhabirine projenin ülkeye büyük katkı sağlayacağını söyledi. Türütoğlu'nun ifadeleri şöyle: "Nükleer Güvenlik Birimi'nde yükleme öncesi ve sonrası bütün hesaplamaları yaparak sürecin devamlılığı ve doğruluğunun teyidini yapıyoruz. Bu süreci en güvenli şekilde yürütmenin çalışması içindeyiz."

Türütoğlu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Türkiye'deki çeşitli denetleyici kurumların projenin güvenlik ekipmanlarını sürekli kontrol ettiğini de vurguladı. "Burada çalışmaktan gurur duyuyoruz. Nükleer enerjinin ülkemize kazandırılması noktasında ilklerden olmak bizi çok mutlu ediyor," dedi.

Türütoğlu, şirketin Rusya'da devam eden yüksek lisans programına değinerek genç mühendislerin bu programı takip edip başvuru yapabileceklerini, eğitimin ardından Akkuyu NGS'de iş bulma fırsatı yakalayabileceklerini belirtti.

Kontrol odasından: Burakhan Akyıldız

Reaktör Bölümü Kontrol Odası Kıdemli Mühendisi Burakhan Akyıldız (35) ise saha sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi: "Akkuyu NGS, üst düzey şekilde projelendirildiği için güvenlik standartları çok yüksek seviyelerde. Burada kolektif şekilde çalışıyoruz. En doğru kararları alıp, işletmeye devam edip, elektriğimizi üreterek ülkemize fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bir Türk genci olarak bu kontrol odasında bulunmak en büyük hayallerimden biriydi. İlk santralde 'reaktörün kalbinde' görev almak çok gurur verici."

Operatörden bakış: Abdullah Hasdemir

Reaktör Bölümü Reaktör Tesisi Kıdemli Operatörü Abdullah Hasdemir (32), Akkuyu NGS'de çalışmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı: "Bu proje Türkiye için enerji bağımsızlığına giden en önemli ilk adım. Projeyi tamamladığımızda hem Türkiye'nin kendi başına enerji bağımsızlığını sağlayabilecek potansiyeli olduğunu gösterecek hem de sonrasında atılacak adımlar için de bir güven sağlayacak. Bir Türk genci olarak üzerimde büyük sorumluluk hissediyorum."

Atık yönetimi uzmanı: Nurberk Sungur

Radyoaktif Atıklar Sertifikalandırma Uzmanı Nurberk Sungur (30), projede görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "1970'li yıllardan bugüne uzanan bir hikaye bu. Şu an halihazırda dünyada tasarlanan en güvenilir nükleer reaktör tasarımlarından biri olması da ülkemiz için çok büyük bir gurur kaynağı. Ülkem için önemli olan her şey benim için de çok önemli. Genç Türk mühendisler, hiçbir zaman hayallerinden kopmadan çalışmaya devam etsin. Bir şeyi gerçekten istiyorsanız ve emek veriyorsanız, o şeye ulaşıyorsunuz."

Akkuyu NGS sahasında görevli genç mühendislerin ortak mesajı, projenin ülke için taşıdığı stratejik önemin farkında olmaları ve çalışmalarıyla Türkiye'yi nükleer enerji yarışına güçlü bir şekilde dahil etmeye kararlı olmalarıdır.