Akkuyu NGS'de Yerelleştirme 10 Milyar Dolara Ulaştı: 2 Binden Fazla Türk Firması Projede

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:39
SERKAN AVCİ - Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Gülnar ilçesinde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaretinde AA muhabirine projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi, projede 2 binden fazla Türk firmasının görev aldığını ve yerelleştirme hacminin 10 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Projenin stratejik önemi

Çiftçi, Akkuyu NGS'nin Türkiye için kritik bir adım olduğunu vurgulayarak, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en stratejik adımlardan biri. Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük ve doğrudan yatırım ünvanını taşıyan projesi. 4 ünite birden devreye alındığında ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak potansiyele sahip." dedi.

2053 karbon nötr hedefi ve nükleer kapasite

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2053 karbon nötr hedefi çerçevesinde nükleer enerji planlarını değerlendiren Çiftçi, "Ülkemiz, 2053'te karbon nötr hedefi kapsamında nükleer enerjiyle alakalı 20 gigavatlık kapasite hedefi ortaya koydu. Bunun yaklaşık 15 gigavatı konvansiyonel nükleer santrallerden, yani Akkuyu veya arkasından gelecek Sinop ile daha sonraki Trakya nükleer santralleriyle sağlanacak. 5 gigavatının da yeni nesil nükleer reaktörler alanına giren küçük modüler reaktörlerle sağlanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Akkuyu'da elde edilen bilgi, birikim ve tecrübenin Sinop, Trakya ve küçük modüler reaktör projelerinde de kullanılacağını belirtti: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyi, Sinop, Trakya ve küçük modüler reaktörlerde de kullanıyor olacağız."

İstihdam, yerelleştirme ve ihracat potansiyeli

Çiftçi, Akkuyu NGS'nin istihdama doğrudan ve dolaylı katkısına dikkat çekerek, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki lokalizasyon (yerelleştirme) payı yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmış durumda. 2 bini aşkın firmamız Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde görev almakta. Bunlar oldukça önemli rakamlar. Ülkemizin nükleer endüstrisi açısından ciddi bir potansiyel olduğunu ortaya koymakta." dedi.

Projede kazanılan tecrübenin ihracata dönüştürülebileceğini vurgulayan Çiftçi, "Buradaki tecrübeyi önümüzdeki dönemde nükleer endüstri alanında ihracatçı olabilme konusunda kullanıyor olabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Küresel eğilim ve iklim krizi

Dünya genelinde nükleer enerjiye yönelimin arttığını belirten Çiftçi, ülkelerin enerji arz güvenliğini sağlama ve karbon nötr hedeflerinin küresel yatırım trendini nükleere kaydırdığını söyledi. Nükleer enerjinin iklim kriziyle mücadelede kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, bazı yerli ekipman üreticilerinin şimdiden ihracatçı konumuna geçtiğini ve ikinci, üçüncü santraller ile küçük modüler reaktörlerle bu rolün genişletilebileceğini ifade etti.

