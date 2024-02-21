Bist 100
9.367,13 0%
DOLAR
30,96 0,15%
EURO
33,49 0,12%
ALTIN
2.019,21 0,36%

Akşam yemeğinde balığınız çok uygun fiyattan satışta! 25 Şubat son gün

Akşam yemeğinde balık yemek isteyenlere Anpa Gross marketlerden müjdeli haber duyuruldu. 20 25 Şubat 2024 tarihleri arasında uygun fiyatlarla 3 farklı çeşit balığın satışı gerçekleştirilecek. İşte Anpa Gross marketlerin başlatmış olduğu balık indiriminin detayları…

Yayın Tarihi: 21.02.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:24
Akşam yemeğinde balığınız çok uygun fiyattan satışta! 25 Şubat son gün

Akşam yemeğinde hem uygun hem de lezzetli bir yemek yapmak istiyorsanız müjdeyi Anpa Gross marketler verdi. Anpa Gross marketler 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda 3 farklı balık çeşidini uygun fiyatlarla satışa çıkarttı. 25 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda 99 TL’den başlayan fiyatlarla balık satın alabileceksiniz. İşte Anpa Gross marketlerde 20 25 Şubat 2024 tarihleri arasında satışta olan balık çeşitleri…

KİLOGRAMI 99 TL’DEN BAŞLAYAN BALIKLAR SİZİ BEKLİYOR

Anpa Grosss 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış oldu aktüel ürünler kataloğunda 99 TL’den 189 TL ye kadar 3 farklı balık çeşidini satışa çıkardı. 25 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya doğrultusunda Türk somonu kilogram 99,90 TL, Çipura kilogram 800 - 1000 gram arası 169,90 TL, Levrek kilogram 600 800 gram arası 189,90 TL’ye satışta olacak. Fiyatlar 25 Şubat 2024 market kapanana kadar geçerli olacak. Taze güvenilir ve temiz balık satın alıp yapmak istiyorsanız, muhakkak belirtilen tarihe kadar Anpa Gros market şubelerine gidebilir lezzetli akşam yemeğiniz için lezzetli balıkları satın alabilirsiniz.

Akşam yemeğinde balığınız çok uygun fiyattan satışta! 25 Şubat son gün

İLGİLİ HABERLER

Seçim öncesi öğrenciye dev destek! 4000 TL+ yol ve yemek bedavaya gelecek

Seçim öncesi öğrenciye dev destek! 4000 TL+ yol ve yemek bedavaya gelecek

E-Devlet üzerinden paranızı hemen çekebilirsiniz! PTT yine kıyak geçiyor

E-Devlet üzerinden paranızı hemen çekebilirsiniz! PTT yine kıyak geçiyor

Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat

Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat

KPSS puanı 50 ve üzeri olanlar hemen başvurabilir! O üniversiteye en az lise mezunu personeller alınacak

KPSS puanı 50 ve üzeri olanlar hemen başvurabilir! O üniversiteye en az lise mezunu personeller alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek
2
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri bu tarihin peşinde! Emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesapta!
3
Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler
4
Çamaşır yumuşatıcı fiyatları resmen dibi gördü! O market yüzde 30 indirim başlattı
5
Akşam yemeğinde balığınız çok uygun fiyattan satışta! 25 Şubat son gün
6
Kimliğiyle başvuranlara günde 720 TL cep harçlığı! Öğrenciler, işsizler akın akın başvuruyor
7
Emeklilere 6000 TL'lik devlet kıyağı! Hesaplarınızı kontrol edin: O tarihte başvuran yaşadı

Çamaşır yumuşatıcı fiyatları resmen dibi gördü! O market yüzde 30 indirim başlattı

Yastık altında altın/dolar biriktirenler aman dikkat! Borcunu o tarihe kadar ödemeyen hapı yuttu

Akşam yemeğinde balığınız çok uygun fiyattan satışta! 25 Şubat son gün

Venüs Mars kavuşumu aşk hayatınızı nasıl değiştirir? Aslan burcunda gerçekleşen bu olayı kaçırmayın!

Diplomasıyla gelen kamu personeli olacak! KPSS şartı kaldırıldı: Başvuru sayfası açıldı

E-Devlet üzerinden paranızı hemen çekebilirsiniz! PTT yine kıyak geçiyor

Altını olup bunu bilmeyenin etekleri tutuşacak! Altın kahini büyük sırrı açıkladı

Seçim öncesi öğrenciye dev destek! 4000 TL+ yol ve yemek bedavaya gelecek

2024 yılı Ramazan Takvimi oluşturuldu! İlk oruç ne zaman? İşte 2024 Kadir Gecesi ve Bayram tarihi

Dolar, altın diyenler onu unuttu! İslam Memiş asıl bomba gibi patlayacak yatırım aracını açıkladı

Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat

KPSS puanı 50 ve üzeri olanlar hemen başvurabilir! O üniversiteye en az lise mezunu personeller alınacak