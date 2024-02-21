Akşam yemeğinde balığınız çok uygun fiyattan satışta! 25 Şubat son gün

Akşam yemeğinde hem uygun hem de lezzetli bir yemek yapmak istiyorsanız müjdeyi Anpa Gross marketler verdi. Anpa Gross marketler 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda 3 farklı balık çeşidini uygun fiyatlarla satışa çıkarttı. 25 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda 99 TL’den başlayan fiyatlarla balık satın alabileceksiniz. İşte Anpa Gross marketlerde 20 25 Şubat 2024 tarihleri arasında satışta olan balık çeşitleri…

KİLOGRAMI 99 TL’DEN BAŞLAYAN BALIKLAR SİZİ BEKLİYOR

Anpa Grosss 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış oldu aktüel ürünler kataloğunda 99 TL’den 189 TL ye kadar 3 farklı balık çeşidini satışa çıkardı. 25 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya doğrultusunda Türk somonu kilogram 99,90 TL, Çipura kilogram 800 - 1000 gram arası 169,90 TL, Levrek kilogram 600 800 gram arası 189,90 TL’ye satışta olacak. Fiyatlar 25 Şubat 2024 market kapanana kadar geçerli olacak. Taze güvenilir ve temiz balık satın alıp yapmak istiyorsanız, muhakkak belirtilen tarihe kadar Anpa Gros market şubelerine gidebilir lezzetli akşam yemeğiniz için lezzetli balıkları satın alabilirsiniz.