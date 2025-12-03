Alanya 40 Bine Yakın Üreticiyle Tropikal Meyve İhtiyacını Karşılıyor

Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesi ve çevresinde tropikal meyve üretiminin hızla arttığını, bölgenin artık iç piyasadaki ihtiyacı karşılar seviyeye geldiğini ve ihracat için altyapının oluşmaya başladığını açıkladı.

Üretim ve ihracat potansiyeli

Akdeniz’in önemli tropikal meyve üretim havzalarından biri olan Alanya’da üretim artarak devam ediyor. Bölgede 40 bine yakın üretici bulunuyor ve yaklaşık 2 bin ton civarında üretim gerçekleştiriliyor. Yapımı tamamlanan Payallar Mahallesi’ndeki yeni halin açılmasıyla birlikte ihracat potansiyelinin daha da artması bekleniyor.

Hüddoğlu, üretime ve dış talebe ilişkin şunları söyledi: “Alanya’mızda tropikal meyve üretimi artarak devam ediyor. Bölgemizde yetiştirdiğimiz muz ve avokadomuz, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geldi. Artık yavaş yavaş ihracat boyutunu düşünmeye başladık. Burada avokado, mango, papaya ve ejder gibi ürünlerimize yurt dışından talep yoğunlaşmaya başladı. Burada üretim hızlı bir şekilde artıyor. Yetkililerden ricamız özellikle bizim yerli üreticimizin ürettiği ürünlerin hasat zamanında ithal ürünlere bir kısıtlama getirilmesini talep ediyoruz. Bizim burada işletme maliyetimiz yoğun olduğu için ürünümüz para ederse biz üretime devam ederiz.”

Turizm, tarım ve artan maliyetler

Hüddoğlu, Alanya’da turizm ve tarımın iç içe olduğunu vurgulayarak işçilik ve işletme maliyetlerindeki artışa dikkat çekti. “Alanya ölçeğinde baktığımızda turizm ve tarımın iç içe yapıldığı tek şehir. Bizim burada işletme maliyetimiz artıyor. Çalışacak insan bulmakta zorlanıyoruz. Burada günlük yevmiye ise 3 bin ile 3 bin 500 arasında. Bu da bizim işletme maliyetimizi artırıyor. Seralarda çalışmak yoğun bir işçilik gerektiriyor. 40 bin üreticinin olduğu bir şehir. Yeni halimiz hala bitmedi. Yeni hal açıldığında ihracatçı tüccarların hale yoğun bir talebi olacak. Tropikal meyve Alanya, Gazipaşa, Anamur ve Manavgat çanağında yetiştiği için açılacak halimiz ihracat noktasında elimizi güçlendirecektir.”

Güvenlik talepleri ve üretici kaydı

Kırsal kesimde yaşanan hırsızlıkların önlenmesi için denetimlerin artırılmasını isteyen Hüddoğlu, yetiştirme alanlarındaki kör noktalar nedeniyle güvenlik kamera sistemlerinin yaygınlaştırılmasını talep ettiklerini belirtti. Hüddoğlu, “Bu tür hırsızlıklar üreticimizin başına geliyor. Biz bu üretimleri daha çok kırsal alanda yaptığımız için geniş alanda her ne kadar kamera koysan da kör noktalar oluyor. Tropikal meyve üretimimiz olduğu alanlarda kontrollerin daha sık yapılmasını ve bu bölgelere kamera takılmasını talep ettik. Olumsuz durumlara karşı üreticilerimizi kayıt altına almak için de gerekli yerlere başvuruda bulunduk.” dedi.

Pazar fiyatları

Piyasa verilerine göre muzun üreticiden çıkış fiyatı ortalama 35 lira olurken, avokado 100 lira, papaya 60 lira ve mango 110 lira seviyesinden alıcı buluyor.

